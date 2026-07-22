Po przeanalizowaniu specyfikacji oraz dostępnych testów można śmiało stwierdzić, że jest to jedna z ciekawszych kamer do monitorowania posesji, działki, placu budowy czy miejsc pozbawionych stałego zasilania. Postanowiłem wziąć ją na warsztat, szczególnie, że właśnie rozpoczął się okres wakacyjny i "zostawianie" mieszkania w samotności.

Co znajduje się w zestawie?

Producent oferuje kompletny pakiet:

kamera EZVIZ EB8 Pro Ranger,

panel solarny 8 W,

uchwyty montażowe,

komplet śrub,

kabel USB-C,

instrukcję.

To ważne, ponieważ od razu po montażu można korzystać z praktycznie bezobsługowego monitoringu.

Design i wykonanie

Już po pierwszym kontakcie widać, że nie jest to typowa budżetowa kamera.

Obudowa jest:

solidna,

odporna na warunki atmosferyczne,

uszczelniona zgodnie z normą IP65,

dobrze spasowana.

Całość sprawia wrażenie urządzenia klasy premium.

Panel słoneczny również prezentuje wysoki poziom wykonania i wykorzystuje ogniwa monokrystaliczne o sprawności przekraczającej 22%.

Jakość obrazu

To największa zaleta tej kamery.

EB8 Pro Ranger nagrywa w:

4K (3840 × 2160 pikseli).

Różnicę względem kamer Full HD widać od razu.

Na nagraniach można:

odczytać więcej szczegółów,

łatwiej rozpoznać twarze,

odczytać tablice rejestracyjne z niewielkiej odległości,

uzyskać wyraźniejszy obraz po cyfrowym przybliżeniu.

Matryca 8 MP dobrze radzi sobie również z dużym kontrastem oraz mocnym światłem.

Obrót 360°

To kamera PTZ.

Oferuje:

obrót poziomy do około 340°

pochylenie około 75°

Praktycznie eliminuje to martwe strefy.

Dodatkowo dostępne jest:

automatyczne śledzenie ludzi,

możliwość ustawiania pozycji patrolowych,

szybki powrót do wybranej pozycji.

EZVIZ EB8 Pro Ranger potrafi wykrywać zwierzęta, a także ludzi EZVIZ materiały prasowe

Tryb AOV - największa nowość

Jedną z najbardziej interesujących funkcji jest AOV 2.0 (Always-On Video).

To rozwiązanie eliminuje największą wadę kamer akumulatorowych.

Typowa kamera:

śpi,

wybudza się po wykryciu ruchu,

często gubi początek zdarzenia.

Tutaj działa to inaczej.

Kamera tworzy film poklatkowy przez całą dobę, a gdy wykryje człowieka lub pojazd, automatycznie przełącza się na pełne nagrywanie. Dzięki temu łatwiej odtworzyć przebieg całego dnia przy zachowaniu rozsądnego zużycia energii. Producent podaje również zwiększony zasięg wykrywania w tym trybie - do około 25 m dla ludzi i pojazdów.

Panel solarny 8 W

To właśnie on czyni zestaw wyjątkowym.

Producent deklaruje, że około 2 godziny bezpośredniego nasłonecznienia dziennie mogą wystarczyć do utrzymania pracy kamery przy typowym użytkowaniu. W praktyce skuteczność będzie zależeć od liczby wykryć ruchu, ustawień kamery oraz warunków pogodowych. Po miesiącu obserwacji mogę jednak stwierdzić, że panel naprawdę się sprawdza. Praktycznie naładowanie nie spadło poniżej 100 proc. w ciągu dnia (nawet przy braku nasłonecznienia!), a o porankach zazwyczaj widniało około 94-95 proc.

Duże zalety:

brak konieczności ładowania co kilka tygodni,

długi przewód (3 m),

możliwość ustawienia panelu pod optymalnym kątem,

złącze USB-C.

Akumulator

Pojemność: 10 400 mAh

To znacznie więcej niż w większości konkurencyjnych kamer.

Przy standardowym użytkowaniu oznacza:

kilka tygodni pracy bez panelu,

praktycznie nieograniczoną pracę z dobrze ustawionym panelem słonecznym.

Łączność

To ogromna zaleta.

Kamera obsługuje jednocześnie:

Wi-Fi 6

sieć 4G LTE

Oznacza to, że sprawdzi się zarówno przy domu, jak i w miejscach bez dostępu do Internetu stacjonarnego - na działce, budowie czy w lesie.

Widzenie nocne

Do wyboru są:

klasyczna podczerwień,

obraz kolorowy przy wykorzystaniu doświetlenia LED.

Zasięg IR wynosi około 15 metrów. W warunkach miejskich jakość obrazu nocnego jest bardzo dobra, choć przy większych odległościach szczegółowość naturalnie spada.

Inteligentne funkcje AI

Kamera potrafi rozpoznawać:

ludzi,

pojazdy,

(w wybranych trybach) zwierzęta.

Dzięki temu liczba fałszywych alarmów jest mniejsza niż w prostych kamerach reagujących na każdy ruch.

Aplikacja EZVIZ

Aplikacja należy do bardziej dopracowanych.

Oferuje:

podgląd na żywo,

sterowanie obrotem,

dwukierunkową komunikację,

harmonogramy,

przegląd nagrań,

aktualizacje OTA,

powiadomienia push.

Interfejs jest intuicyjny, choć część zaawansowanych funkcji oraz chmura CloudPlay wymaga subskrypcji.

Plusy

świetna jakość obrazu 4K

panel słoneczny w zestawie

bardzo pojemny akumulator

Wi-Fi + 4G

obrót PTZ

inteligentne śledzenie

AOV 2.0

karta microSD do 512 GB

solidne wykonanie

bardzo prosty montaż

Minusy

tylko 15 kl./s w rozdzielczości 4K

pełnię możliwości daje płatna chmura

Dla kogo jest ta kamera?

Najlepiej sprawdzi się dla:

właścicieli domów,

działek rekreacyjnych,

gospodarstw,

placów budowy,

magazynów,

parkingów,

osób szukających monitoringu bez prowadzenia kabli.

Czy warto kupić?

EZVIZ EB8 Pro Ranger z panelem solarnym 8 W to jedna z najbardziej kompletnych kamer akumulatorowych dostępnych obecnie na rynku. Łączy wysoką rozdzielczość 4K, obrót PTZ, zasilanie solarne, łączność Wi-Fi i 4G oraz funkcję AOV 2.0, która znacząco zwiększa użyteczność monitoringu przy zachowaniu dobrej wydajności energetycznej. Nie jest pozbawiona ograniczeń - takich jak 15 kl./s w 4K czy zależność pracy panelu od pogody - jednak całościowo oferuje bardzo dobry stosunek możliwości do ceny.

Końcowa ocena: 9,4/10. Jeśli zależy Ci na monitoringu bezprzewodowym z minimalną obsługą i dużą elastycznością montażu, jest to model zdecydowanie wart rozważenia.