Czy wyceniony na 999 zł głośnik Bluetooth ma szansę pokonać silną konkurencję w segmencie premium? Zapraszam na szczegółowy test.

Specyfikacja techniczna

Zanim przejdziemy do wrażeń z użytkowania, rzućmy okiem na to, co kryje się we wnętrzu tego stylowego urządzenia.

Przetworniki: 2x głośniki szerokopasmowe, 2x pasywne membrany basowe

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.3 z obsługą kodeka AAC

Łączność przewodowa: Złącze USB-C (służące do ładowania i przesyłania dźwięku)

Czas pracy na baterii: Do 15 godzin (w trybie Eco)

Klasa odporności: IPX5 (ochrona przed zachlapaniem i strugami wody)

Aplikacja mobilna: Teufel Go (iOS / Android)

Cechy dodatkowe: Technologia Dynamore, Google Fast Pair

Design i jakość wykonania

Teufel MOTIV GO 2 zachowuje to, co najlepsze w designie serii - elegancję i solidność. Konstrukcja budzi zaufanie od pierwszego wzięcia do ręki. Głośnik nie jest krzyczącą, kolorową "imprezową tubą", lecz lifestylowym elementem wyposażenia, który równie dobrze wygląda w nowocześnie urządzonym salonie, co na piknikowym kocu.

Nowością, która od razu zwraca uwagę, jest odświeżona paleta barw. Obok klasycznych wariantów Night Black (czarny) i White Silver (biało-srebrny), producent po raz pierwszy wprowadził odcień Soft Lavender (delikatna lawenda). To świetny ruch, który nadaje bryle świeżości.

Urządzenie może pochwalić się certyfikatem IPX5. W praktyce oznacza to, że głośnik bez obaw można zabrać do łazienki pod prysznic lub postawić obok zlewu w kuchni. Niespodziewany, letni deszcz na tarasie również nie zrobi na nim żadnego wrażenia.

Funkcjonalność i łączność

W tej kategorii nastąpił spory skok względem pierwszej generacji sprzętu. Na pokładzie znajdziemy teraz moduł Bluetooth 5.3, co gwarantuje natychmiastowe i wyjątkowo stabilne parowanie. Użytkowników systemu Android ucieszy obecność technologii Google Fast Pair - wystarczy zbliżyć sprzęt do smartfona, by na ekranie błyskawicznie pojawiło się powiadomienie o połączeniu.

Ogromnym, często pomijanym przez innych producentów atutem jest wielofunkcyjne złącze USB-C. Spełnia ono podwójną rolę:

Błyskawicznie ładuje akumulator głośnika. Służy do przewodowego przesyłania dźwięku.

Głośnik MOTIV GO 2 posiada jedno proste złącze - USB-C. Przemysław Bicki INTERIA.PL

To genialne rozwiązanie dla osób, które chcą podłączyć głośnik do laptopa (np. podczas oglądania filmu) i cieszyć się cyfrowym dźwiękiem całkowicie pozbawionym jakichkolwiek opóźnień. Sterowanie ułatwia nowo dodana obsługa aplikacji mobilnej Teufel Go, w której dostosujemy parametry audio bezpośrednio z poziomu telefonu, choć fizyczne przyciski na górnym panelu wciąż są dostępne i wygodne w obsłudze.

Jakość dźwięku: Dynamore robi różnicę

Teufel to firma z mocnymi, berlińskimi korzeniami audiofilskimi, co wyraźnie słychać. Pod maską zamknięto dwa przetworniki pełnopasmowe, wspomagane przez dwie pasywne membrany odpowiedzialne za niskie tony.

Bas: Jest sprężysty, kontrolowany i schodzi zaskakująco nisko jak na tak kompaktową konstrukcję. Nie ma tu jednak efektu "dudnienia" i zalewania innych pasm, co często bywa bolączką głośników konkurencji w tym rozmiarze.

Środek i góra: Wokale są krystalicznie czyste, a instrumenty wyraźnie odseparowane. Zastosowany kodek AAC świetnie radzi sobie z bezstratnym streamingiem w usługach takich jak Spotify, Apple Music czy TIDAL.

Przestrzeń (Dynamore): To prawdziwy "game changer" tego sprzętu. Autorska technologia Teufel Dynamore, aktywowana za naciśnięciem jednego przycisku, wirtualnie poszerza scenę stereofoniczną. Złudzenie obcowania z fizycznie szerzej rozstawionym zestawem stereo jest niesamowite - głośnik brzmi na dwa razy większy, niż jest w rzeczywistości.

Bateria

Producent deklaruje do 15 godzin odtwarzania muzyki w trybie oszczędzania energii (Eco). W codziennym, rzeczywistym użytkowaniu - przy głośności ustawionej na ok. 60 proc. i aktywowanej funkcji Dynamore - wynik wynosi bezpieczne 12-13 godzin. To rezultat plasujący MOTIV GO 2 w górnej części stawki urządzeń tej klasy. Pojedyncze naładowanie bez problemu wystarczy na cały weekendowy wyjazd lub długą imprezę plenerową.

Teufel Motiv Go 2 wygląda elegancko w każdym miejscu materiały prasowe

Podsumowanie - dla kogo jest ten sprzęt?

Wyceniony na około 999 złotych Teufel MOTIV GO 2 to pozycjonowany w segmencie premium produkt dla świadomego słuchacza. Nie próbuje konkurować na to, kto wygeneruje najwięcej decybeli i najmocniej zatrzęsie stołem. Oferuje w zamian znacznie więcej: kulturalne, zbalansowane i zaskakująco przestrzenne brzmienie, nienaganną jakość materiałów oraz nowoczesne, praktyczne rozwiązania użytkowe.

Plusy:

Genialnie poszerzona scena dźwiękowa dzięki technologii Dynamore®

Funkcja bezstratnego przesyłania dźwięku przez złącze USB-C

Wsparcie dla wygodnej aplikacji Teufel Go i funkcji Google Fast Pair

Certyfikat odporności na zachlapania (IPX5)

Piękny design i nowa, przyciągająca oko kolorystyka (Soft Lavender)

Minusy:

Brak tradycyjnego, analogowego złącza AUX 3.5 mm (zostało całkowicie zastąpione cyfrowym USB-C)

Jak najnowsza propozycja z Berlina wypada w starciu z konkurencją z okolic 1000 złotych? Głównymi rywalami dla MOTIV GO 2 wydają się być lifestylowy Marshall Emberton II, klasyczny Bose SoundLink Mini II oraz niezwykle popularny JBL Charge 5.

Teufel wziął bardzo dobry głośnik i wyeliminował jego słabe punkty, dostosowując go do standardów drugiej połowy lat dwudziestych. Jeżeli zależy ci na przenośnym głośniku Bluetooth, który równie świetnie brzmi, co wygląda - MOTIV GO 2 jest bez wątpienia pozycją obowiązkową do rozważenia.

