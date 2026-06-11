Jubileusz PKP. Od historycznych wagonów do nowoczesnej kolei

Wyjątkowa wystawa poświęcona historii kolei w Polsce i PKP jest dostępna od wtorku w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Ta jubileuszowa ekspozycja zaczyna swą opowieść od momentu otwarcia pierwszych linii kolejowych. Poruszony został także wątek odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, kiedy to kolej miała kluczowe znaczenie dla scalenia państwa po okresie zaborów. A później ukazane zostały kolejne etapy rozbudowy, które doprowadziły do współczesnej transformacji PKP.

- W ostatnich latach dzięki funduszom Unii Europejskiej PKP przeżywa prawdziwy renesans - powiedział prezes PKP SA Alan Beroud.

Przypomniał on, że 100 lat temu, we wrześniu 1926 roku, prezydent Ignacy Mościcki powołał Polskie Koleje Państwowe po to, żeby zintegrować trzy pozaborowe systemy kolejowe.

- Przez te 100 lat PKP pełniło tę rolę i w ostatnich latach dzięki funduszom Unii Europejskiej przeżywa prawdziwy renesans, prawdziwą transformację. Przewozimy coraz więcej pasażerów - z 360 milionów parę lat temu, w tym roku przewieźliśmy już 438 mln, a dążymy do 500 milionów. Także ta nasza kolej jest coraz ważniejsza, odgrywa coraz większą rolę zarówno ze względu na przewóz ludzi, jak i towarów. (...) Stajemy się jedną z większych kolei w Europie - zaznaczył.

Jak powstała jedna z największych kolei Europy?

Gospodarzem wystawy został europoseł komisji transportu Dariusz Joński (KO). Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Przedstawicielstwa PKP w Belgii. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele instytucji unijnych, w tym komisarz UE ds. transportu Apostolos Tzitzikostas.

- Pokazujemy 100 lat historii, 100 lat tradycji, ale też pokazujemy plany na przyszłość. (...) To jest bardzo ważne, aby mówić dobrze o polskiej kolei, pokazywać plany i jednocześnie pokazywać, że te plany są transgraniczne - nie tylko dotyczą Polski, ale też przyszłości (...) Europejczyków - podkreślił Joński.

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W wystawie uwzględniono również trudne doświadczenia II wojny światowej, podkreślając rolę kolejarzy zarówno w czasie konfliktu, jak i podczas powojennej odbudowy kraju. Okres PRL ukazano jako czas dużych inwestycji i działalności opozycyjnej kolejarzy. Wystawa przedstawia też czasy współczesne: reformę kolei, w wyniku której powstała Grupa PKP, oraz zmianę jakościową kolei w Polsce, która zaszła w dużej mierze dzięki wejściu kraju do Unii Europejskiej i pozyskaniu dużych funduszy na rozwój tej gałęzi transportu. Całość wzbogacają przedruki historycznych zdjęć i innych dokumentów. Nie zabrakło również informacji o tym, jak Grupa PKP wsparła walczącą dziś Ukrainę.

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