60 minut przed odlotem. Ryanair wprowadza ważną zmianę dla pasażerów

Spis treści: Lepiej być szybciej na lotnisku, by nadać bagaż na lot Ryanairem Nowości Ryanair w rozkładzie na lato 2027

Lepiej być szybciej na lotnisku, by nadać bagaż na lot Ryanairem

Do tej pory pasażerowie podróżujący liniami Ryanair mogli nadać bagaż rejestrowany najpóźniej 40 minut przed odlotem samolotu. Sytuacja ta jednak powodowała, że osoby przybywające na lotnisko na ostatnią chwilę z powodu odprawy paszportowej i kontroli bezpieczeństwa spóźniały się na samolot. Z tego powodu irlandzki przewoźnik skrócił czas pracy stanowisk do odprawy.

Od 10 listopada pasażerowie będą mogli nadać bagaż rejestrowany najpóźniej 60 minut przed odlotem. Dzięki temu zyskają więcej czasu na odprawę paszportową i przejście kontroli bezpieczeństwa. Zmiany te dotkną jedynie osoby podróżujące z większym bagażem rejestrowanym, czyli ok. 20 proc. wszystkich pasażerów Ryanair.

Nowości Ryanair w rozkładzie na lato 2027

Przed weekendem Ryanair ogłosił 29 nowych tras na lato 2027 roku. Aż osiem z nich będzie prowadziło przez polskie lotniska. Z Wrocławia turyści będą mogli bezpośrednio dolecieć do Burgas w Bułgarii, Katanii na Sycylii oraz Birmingham w Wielkiej Brytanii. Z kolei z Gdańska będzie można dolecieć do East Midlands w Wielkiej Brytanii oraz na lotnisko Sztokholm-Skavsta w Szwecji.

Nowy kierunek otworzy się także dla mieszkańców Małopolski. Z Krakowa latem 2027 roku będzie można dolecieć do Tangeru w Maroku. Z lotniska w Warszawie turyści dolecą bezpośrednio do Brindisi na południu Włoch, a z Warszawy Modlina do Dubrownika w Chorwacji.

Ryanair jednocześnie podkreślił, że to nie koniec oferty na lato 2027 roku. Kolejne kierunki ogłosi już niebawem. Jednocześnie poinformował, że przyszły sezon ma być największym w jego historii. Przewoźnik obsłuży ponad 2500 tras. Turyści będą mogli planować podróże w ponad 230 kierunkach.



