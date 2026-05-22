Awaria systemu biletów w PKP Intercity. Co zrobić, gdy nie mogę kupić biletu online?

PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Od kilku dni pojawiają się trudności z zakupem biletu przez internet, a przewoźnik napisał na platformie X, że "niestety, problem okazał się bardziej złożony, niż pierwotnie zakładano, dlatego zakłócenia mogą nadal okresowo występować".

Rozwiń

Już w czwartek wieczorem zdiagnozowano usterkę w systemie sprzedaży biletów online, która powodowała brak możliwości zakupu.

Kup bilet w pociągu bez opłaty pokładowej do odwołania

Firma przekazała, że podróżni, którym nie udało się nabyć biletu na przejazd przez awarię, będą to mogli zrobić już w pociągu, bez opłaty pokładowej, która zostaje zawieszona do odwołania.

- Podróżny powinien zgłosić się do konduktora przed wejściem do pociągu w celu nabycia biletu na przejazd - podała spółka. Zachęca jednocześnie do zakupu biletów w kasach.





Ziarna pszenicy sprzed 8000 lat znalezione w Gruzji stanowią najwcześniejsze dowody na wypiekanie chleba © 2026 Associated Press