Awaria w systemie biletowym PKP Intercity. Jak teraz kupić bilet?
PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Od kilku dni pojawiają się trudności z zakupem biletu przez internet, a przewoźnik napisał na platformie X, że "niestety, problem okazał się bardziej złożony, niż pierwotnie zakładano, dlatego zakłócenia mogą nadal okresowo występować".
Już w czwartek wieczorem zdiagnozowano usterkę w systemie sprzedaży biletów online, która powodowała brak możliwości zakupu.
Kup bilet w pociągu bez opłaty pokładowej do odwołania
Firma przekazała, że podróżni, którym nie udało się nabyć biletu na przejazd przez awarię, będą to mogli zrobić już w pociągu, bez opłaty pokładowej, która zostaje zawieszona do odwołania.
- Podróżny powinien zgłosić się do konduktora przed wejściem do pociągu w celu nabycia biletu na przejazd - podała spółka. Zachęca jednocześnie do zakupu biletów w kasach.