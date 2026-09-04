"Babcia" wraca na tory. 63-letni EN57 znów będzie woził pasażerów

Karol Kubak

Karol Kubak

Ma 63 lata, pamięta czasy, gdy kolej wyglądała zupełnie inaczej, a mimo to znów ruszy w trasę. EN57-038, nazywany "Babcią", przeszedł właśnie naprawę główną. Najstarszy czynny elektryczny zespół trakcyjny w Polsce wraca na mazowieckie tory.

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Elektryczny zespół trakcyjny EN57-038 w barwach niebiesko-żółtych stoi na torach obok innego pociągu.
Babcia - najstarszy pociąg elektryczny w Polsce wraca na tory. Będzie jeździł po MazowszuRóża Kozłowskamateriały prasowe

W skrócie

  • Najstarszy w Polsce czynny elektryczny zespół trakcyjny, 63-letni EN57-038 nazywany Babcią, przeszedł naprawę główną i ponownie wraca na mazowieckie tory.
  • Remont pociągu kosztował ponad 4 mln zł i przywrócił mu historyczne barwy, wprowadzając jednocześnie nowoczesny monitoring oraz toalety z zamkniętym obiegiem.
  • Zmodernizowana Babcia wyjedzie na trasę Mostówka-Tłuszcz 5 września, a pociąg będzie obsługiwał pasażerów wyłącznie w weekendy.
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Są pociągi, które po prostu wożą ludzi. Są też takie, które stają się legendami, jazdę nimi wspomina się do dzisiaj (ja przynajmniej wspominam do dzisiaj). Do tej drugiej grupy należy EN57-038, nazywany "Babcią". Wyprodukowany w 1963 roku skład właśnie przeszedł remont i już we wrześniu wróci na tory.

"Babcia" ma już 63 lata

Historia tego konkretnego pociągu zaczęła się 9 maja 1963 roku we wrocławskiej fabryce PAFAWAG. EN57-038 przez pierwsze dekady woził pasażerów w Małopolsce. Można było spotkać go między innymi w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu czy Suchej Beskidzkiej. W 2003 roku skład trafił na Mazowsze, a rok później do taboru Kolei Mazowieckich.

"Babcia" ma za sobą dwie naprawy główne, przeprowadzone w 1974 i 1991 roku. W 2022 roku przeszła naprawę rewizyjną. Wtedy przywrócono jej charakterystyczne, żółto-turkusowe barwy dawnych składów Pafawagu.

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Remont za ponad 4 miliony złotych

Teraz przyszedł czas na znacznie większy zakres prac. Naprawę główną wykonało konsorcjum CSI Invest i RS Mobility. Kontrakt opiewał na 4,05 mln zł brutto. Pociąg odzyskał pełną sprawność techniczną, zachowując przy tym historyczny wygląd.

Wygląd, bo wewnątrz "Babcia" nie wraca dokładnie taka sama. Wprowadzono współczesne rozwiązania. Zmodernizowano system monitoringu, a toaleta otrzymała zamknięty obieg, czyli rozwiązanie, które pozwala przechowywać nieczystości w zbiorniku zamiast odprowadzać je bezpośrednio na tory, co dawniej było przecież standardem ("nie teraz, jak odjedziemy ze stacji").

- Koleje Mazowieckie stale inwestują w nowoczesny tabor, dzięki czemu nasz park taborowy należy do najnowocześniejszych w Polsce. Doskonale jednak rozumiemy, jak ważne są tradycja i sentyment. "Babcia" na stałe wpisała się w historię polskiego kolejnictwa. Cieszymy się, że po naprawie głównej ten wyjątkowy pojazd znów będzie służył pasażerom i zachwycał miłośników dawnych podróży, łącząc historię z nowoczesnością - mówi Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

EN57-038 wraca na mazowieckie tory

Pierwszy przejazd składu zaplanowano na 5 września. "Babcia" ruszy z Mostówki do Tłuszcza o godzinie 3:58. Warto zaznaczyć, że to około 10-kilometrowa trasa i nie oznacza powrotu pociągu do codziennej służby. Przejazdy EN57-038 będą odbywały się wyłącznie w weekendy.

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