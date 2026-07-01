Dotychczas przemieszczanie się po Zjednoczonych Emiratach Arabskich opierało się przede wszystkim na samochodach. W tym niewielkim kraju, powierzchniowo odpowiadającym województwom: mazowieckiemu i wielkopolskiemu, sieć dróg i szerokich autostrad jest na tyle dobrze rozbudowana, że mieszkańcy mogli podróżować bez większego problemu (długość autostrad wynosi 1088 km). W zasadzie jedyny pasażerski transport szynowy obejmował metro w Dubaju.

Teraz kraj chce jednak zachęcić ludzi do częstszego wybierania transportu publicznego. Ruszyła właśnie pierwsza krajowa sieć kolei pasażerskich. To początek projektu, który w ciągu najbliższych miesięcy połączy 11 miast i stworzy niemal 900-kilometrową sieć przecinającą cały kraj.

Projekt w ciągu najbliższych miesięcy połączy 11 miast i stworzy niemal 900-kilometrową sieć przecinającą cały kraj FADEL SENNA/AFP East News

Pierwszy pociąg wyjechał z Fudżajry

Pierwszy skład z pasażerami opuścił stację w Fudżajrze we wtorek o godz. 5:34 czasu lokalnego. Po pokonaniu około 250 kilometrów dotarł do stacji Mohammed Bin Zayed City w Abu Zabi o godz. 7:19. Tego samego dnia przewoźnik Etihad Rail uruchomił sześć połączeń w ramach pierwszego etapu działania nowej sieci. Jeszcze przed inauguracją sprzedano ponad 10 tys. biletów.

Pasażerowie mogą liczyć na klimatyzowane wagony, dostęp do Wi-Fi, gniazdka elektryczne oraz miejsca z rezerwacją. Dostępna jest również klasa premium oferująca wyższy komfort podróży. Obecnie przewoźnik Etihad Rail dysponuje flotą 13 pociągów, z których każdy może zabrać na pokład 400 osób.

Etihad Rail musiała postawić na wygodę, żeby zachęcić pasażerów do wybrania kolei zamiast samochodu FADEL SENNA/AFP East News

Sieć połączy 11 miast

To dopiero początek inwestycji. 30 września mają zostać otwarte stacje w Dubaju i Al Dhaid, a trzy miesiące później kolejne w regionie Al Dhafra. Cała trasa zostanie ukończona pod koniec marca przyszłego roku wraz z uruchomieniem stacji w Szardży.

Docelowo sieć połączy wybrzeże Zatoki Omańskiej z Zatoką Perską, prowadząc przez kolejne emiraty, wnętrze Abu Zabi i dalej do Ghuweifat przy granicy z Arabią Saudyjską. Projekt jest częścią działań, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla i rozwijać bardziej zrównoważony transport.

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- Dzisiejszy pierwszy odjazd z Fudżajry to chwila, w której narodowa wizja staje się częścią codziennego życia, dając ludziom nowy sposób na łączenie się ze sobą nawzajem, z możliwościami oraz z miejscami, które czynią nasz kraj tak wyjątkowym. Za wiele lat dzisiejsi pasażerowie będą mogli powiedzieć, że byli tam od samego początku - znaczenie tego momentu podkreśliła dyrektor operacyjna Etihad Rail Azza Alsuwaidi.

Czy mieszkańcy przesiądą się z samochodów?

Twórcy projektu wiedzą, że sama budowa linii kolejowej nie wystarczy. Emiraty należą do krajów, w których samochód odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego nowe stacje zostały bardzo starannie zintegrowane z autobusami, taksówkami i innymi środkami transportu, aby ułatwić dalszą podróż.



