Dla osób, które boją się latać, burza podczas podróży samolotem wydaje się przerażająca. Dla pilotów również nie jest to komfortowa sytuacja, jednak zazwyczaj wcale nie wlatują w burzowe chmury. Nawet się do nich nie zbliżają.

Jak piloci śledzą burze?

Patrick Smith, kapitan linii lotniczych, wyjaśnia, że aby uniknąć problemów z burzą, konieczna jest ścisła współpraca meteorologów, kontroli ruchu lotniczego i załogi samolotu, zarówno przed lotem, jak i w jego trakcie.

- Przed każdym lotem otrzymujemy raporty i prognozy wskazujące, gdzie mogą wystąpić burze - tłumaczy. - Ale jeśli masz przed sobą 12-godzinny lot, informacje, które posiadasz na początku, czasami się nie sprawdzają. To, na czym naprawdę polegasz, to narzędzia działające w czasie rzeczywistym.

Piloci stale monitorują pokładowy radar samolotu oraz system unikania zjawisk pogodowych, które pokazują, gdzie znajdują się burze, jak wysoko są, jak szybko i w jakim kierunku się poruszają.

- Radar wysyła sygnał z samolotu, który odbija się od wody w chmurach i wraca - uściśla były pilot Tom Bunn. - Im więcej wody, tym intensywniejsza burza.

- W danym przedziale wysokości kontrola ruchu lotniczego może obserwować 20, 30, 40 samolotów. Wszyscy są na tej samej częstotliwości, mogą się nawzajem słyszeć. Jeśli wystąpią turbulencje, muszą to zgłosić - dodaje.

Dzięki temu systemowi można śledzić burze nawet w promieniu kilkuset kilometrów. Piloci mogą wtedy poprosić kontrolę ruchu o zmianę trasy, aby uniknąć turbulencji. Większość linii lotniczych zaleca zachowanie odległości około 32 km od burzy.

Co się stanie, jeśli samolot wleci w burzę?

Czasami zdarza się, że lepszym wyborem będzie wytyczenie kursu przez przerwy między burzami, aby nie zbaczać zbytnio z zaplanowanej trasy. Wtedy zachowanie minimalnej odległości jest niezwykle ważne, lecz nie zawsze udaje się ją utrzymać.

Kiedy samolot wleci w burzę, rzadko jest to aż tak niebezpieczne, jak przedstawiają niektóre filmy, chociaż nie należy to do najprzyjemniejszych doświadczeń.

- Prawdopodobnie najgorsze, co może się zdarzyć, to grad, który powoduje niewielkie wgniecenia na skrzydle - mówu Bunn. - Jeśli zostanie wgnieciona krawędź skrzydła, nie będzie ono już tak wydajne.

Silniejszy grad jest w stanie spowodować pęknięcie przedniej szyby samolotu, jednak większość uszkodzeń spowodowanych podczas burzy nie jest zagrożeniem bezpieczeństwa dla pasażerów.

Jednym z mniej komfortowych aspektów przelatywania przez burzę jest odczuwanie wzmożonych turbulencji, które rzadko są niebezpieczne - bardziej przerażające. Kiedy jednak występują blisko ziemi, ryzyko wzrasta, dlatego unika się lądowania w czasie burzy. Głównym powodem jest silny wiatr.

Co, jeśli w samolot uderzy piorun?

Nie martw się, nic ci nie grozi. Metalowy kadłub przyjmie na siebie całą energię uderzenia, chroniąc wnętrze samolotu. Systemy elektryczne samolotów komercyjnych są zaprojektowane tak, by wytrzymać wstrząsy, a w rzadkich przypadkach awarii systemy zapasowe przejmują kontrolę.

Według statystyk jeden samolot styka się z piorunem od jednego do trzech razy w ciągu roku. Zawsze po wylądowaniu mechanicy testują i sprawdzają, czy dana maszyna jest zdolna do dalszej pracy.

Jeśli wybierasz się w podróż, czy to na ferie zimowe, czy inną okazję, nie musisz obawiać się, że samolot spadnie, jeśli zostanie uderzony piorunem. Prawdopodobnie nawet nie zbliży się do burzy, a nawet jeśli - wystąpią turbulencje, które nie stwarzają ryzyka, i piloci zadbają o wasze bezpieczeństwo.

