Długie kolejki i ograniczenia na stacjach w Słowenii. Czy paliwa naprawdę zabraknie?

Julia Król

Słowenia zmaga się obecnie z narastającym kryzysem paliwowym, który skłonił władze do wprowadzenia czasowych limitów tankowania. Prywatni kierowcy mogą kupić maksymalnie 50 litrów paliwa dziennie, a firmy i rolnicy 200 litrów. Premier zapewnia, że paliwa nie zabraknie, bo problem dotyczy dystrybucji, a nie samych zapasów.

Kryzys paliwowy w Słowenii. Rząd wprowadza limity tankowania na stacjach
Spis treści:

  1. Kolejki na stacjach, limity paliwa. Premier Słowenii uspokaja, że wszystko jest pod kontrolą
  2. Nagły wzrost popytu. Słowenia ogranicza tankowanie
  3. Co oznacza kryzys paliwowy dla Europy?

Kryzys paliwowy w Europie nabiera tempa, a jednym z krajów, który już odczuwa jego skutki, jest Słowenia. Władze zdecydowały się na wprowadzenie nadzwyczajnych środków, które mają ustabilizować sytuację na rynku paliw i ograniczyć rosnące problemy z dostępnością surowca.

Kolejki na stacjach, limity paliwa. Premier Słowenii uspokaja, że wszystko jest pod kontrolą

Rząd w Lublanie ogłosił w niedzielę czasowe limity tankowania na stacjach benzynowych. Kierowcy prywatni mogą obecnie kupić maksymalnie 50 litrów paliwa dziennie, natomiast firmy oraz uprzywilejowani użytkownicy, w tym rolnicy, mają limit ustalony na poziomie 200 litrów. Ograniczenia obowiązują do odwołania i są odpowiedzią na nagły wzrost popytu.

Choć sytuacja wygląda poważnie, premier Robert Golob uspokaja.

- Chciałbym zapewnić, że paliwa w Słowenii nie zabraknie, magazyny są pełne i nie będzie żadnych niedoborów - powiedział. Podkreślił, że problem dotyczy przede wszystkim logistyki i dystrybucji.

Nagły wzrost popytu. Słowenia ogranicza tankowanie

Do napięć na rynku przyczyniło się kilka czynników. Jednym z najważniejszych jest rosnące zainteresowanie tankowaniem wśród kierowców z zagranicy, którzy masowo przyjeżdżają do Słowenii. Dodatkowo mieszkańcy zaczęli robić zapasy paliwa w obawie przed skutkami konfliktu na Bliskim Wschodzie, co jeszcze bardziej zwiększyło presje na stacje benzynowe.

W efekcie w wielu miejscach pojawiły się kolejki, a część stacji została czasowo zamknięta. Największy krajowy dystrybutor paliw, spółka Petrol, znalazł się pod ostrzałem rządu, który zarzuca firmie podjęcie niewystarczających działań w rozwiązywanie problemów z dostawami. Wszczęto w związku z tym dochodzenie dotyczące możliwych nieprawidłowości w zarządzeniu infrastrukturą oraz handlu paliwami. Sama firma odpiera te zarzuty, wskazując, że trudności wynikają wyłącznie z gwałtownego wzrostu popytu, a nie z błędów po jej stronie.

Władze zdecydowały się zaangażować wojsko, które ma wesprzeć transport paliw i pomóc w uzupełnianiu zapasów na stacjach.

Co oznacza kryzys paliwowy dla Europy?

Cała sytuacja pokazuje, jak szybko napięcia geopolityczne mogą przełożyć się na realne problemy w Europie. Choć Słowenia zapewnia, że paliwa nie zabraknie, wprowadzone ograniczenia są wyraźnym sygnałem, że rynek pozostaje niestabilny i podatny na nagłe wstrząsy.

Już parę dni temu pisałam w GeekWeek.pl, że tysiące lotów zostanie odwołanych w związku ze wzrostem cen paliwa. Trasy lotów się wydłużają, ponieważ linii omija rejon Bliskiego Wschodu. To z kolei wydłuża czas podróży i zwiększa zużycie paliwa - co przekłada się na droższe bilety lotnicze. Nic więc dziwnego, że wiele Polaków planuje w te wakacje zostać w Polsce.

