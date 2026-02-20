Najruchliwsze lotniska świata. Dubaj z nowym rekordem

Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju (DXB) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich) zajmuje obszar około 34 km² i jest jednym z największych portów lotniczych na świecie. Sam Terminal 3 jest jednym z największych budynków świata pod względem powierzchni użytkowej.

Dubajski port wysoko plasuje się w zestawieniu najbardziej ruchliwych portów na świecie - to najistotniejszy węzeł lotniczy świata w zakresie międzynarodowych przewozów pasażerskich. Właśnie ogłoszono nowy rekord liczby obsłużonych pasażerów na lotnisku w Dubaju.

Rekord pobity. Dubaj obsłużył w minionym roku 95,2 mln pasażerów

W 2024 r. dubajskie lotnisko odnotowało łącznie 92,3 mln pasażerów, a teraz padł kolejny rekord portu. Przedstawiciele lotniska w Dubaju poinformowali, że od stycznia do grudnia 2025 r. port obsłużył aż 95,2 mln pasażerów, z czego najintensywniejszy ruch odnotowano w grudniu, podaje "Rynek Lotniczy". To najlepszy wynik w historii Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju.

Port oficjalnie funkcjonuje od 1960 r., a wieloletnia rozbudowa i modernizacja lotniska sprawiły, że dziś DXB jest liderem w obsłudze międzynarodowego ruchu pasażerskiego. Dubajski port ma w planach kolejne sukcesy. Celem na 2026 r. jest pobicie kolejnego rekordu.

Rekord DXB i rozbudowa Dubai World Central. Nowe największe lotnisko świata

Do Dubaju lata 108 przewoźników, obsługujących połączenia do kilkuset miast w ponad stu państwach, również w Polsce. Największa liczba pasażerów lata z DXB do Indii, a także do Arabii Saudyjskiej i Wielkiej Brytanii. Do Indii podróżowało w ubiegłym roku 11,9 mln pasażerów, do Arabii Saudyjskiej 7,5 mln pasażerów, a do Wielkiej Brytanii 6,3 mln podróżnych. Wzrost zainteresowania odnotowano w przypadku podróży do Chin, Egiptu i Włoch, podaje "AP".

W międzyczasie rozwijane jest inne lotnisko - Port Lotniczy Dubaj-Al Maktoum - Dubai World Central. Obecnie obsługuje głównie tanie linie i czartery oraz cargo, jednak nowy projekt obejmuje ogromne zmiany. Docelowo lotnisko to ma stać się największym hubem świata, obsługującym 260 mln pasażerów i 12 mln ton ładunków. Po zakończeniu rozbudowy ma przejąć ruch z DXB.

