W skrócie Kontenerowiec CMA CGM Pantheon, mierzący 399 metrów długości i mogący przewieźć 24 tys. TEU, po raz pierwszy zawinął do terminalu T3 w gdańskim Baltic Hub.

Jednostka korzysta z nowoczesnego napędu dwupaliwowego na LNG, co pozwala znacząco zredukować emisję dwutlenku węgla oraz tlenków azotu, siarki i cząstek stałych.

Statek, który dołączył do floty armatora w lipcu 2026 roku, obsługuje regularną trasę FAL1 łączącą największe porty Azji z Europą, realizując rejs trwający 105 dni.

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Do terminalu T3 w gdańskim Baltic Hub przypłynął CMA CGM Pantheon, jeden z największych i najnowocześniejszych kontenerowców na świecie. Jednostka rozpoczęła właśnie swoją działalność na trasie między daleką Azją a Europą. Wizyta w Gdańsku jest jej pierwszym zawinięciem do polskiego portu.

Prawie 400 metrów długości i 24 tysiące kontenerów

Skala statku robi wrażenie. CMA CGM Pantheon ma 399 metrów długości i 61,3 metra szerokości. Jego pojemność sięga 24 tys. TEU. TEU (ang. twenty-foot equivalent unit) to standardowa jednostka odpowiadająca jednemu kontenerowi o długości 20 stóp (6,1 m), wykorzystywana do określania możliwości przeładunkowych portów. Na pokład może trafić również do 2200 kontenerów chłodniczych, wykorzystywanych między innymi do transportu żywności czy innych towarów wymagających stałej temperatury.

Statek został ochrzczony 22 lipca w stoczni Hudong-Zhonghua Shipbuilding w Szanghaju. Do floty francuskiego armatora CMA CGM dołączył zatem zaledwie dwa miesiące przed swoją pierwszą wizytą w Gdańsku. Teraz kursuje na trasie FAL1, łączącej porty Azji i Europy. Cały rejs trwa 105 dni i obejmuje 12 portów.

Ekologiczny napęd ogromnego kontenerowca

CMA CGM Pantheon wyróżnia się jednak nie tylko rozmiarami. Statek wyposażono w napęd dwupaliwowy, dzięki czemu może korzystać ze skroplonego gazu ziemnego, czyli LNG. To rozwiązanie ma ograniczać emisje w porównaniu z tradycyjnym napędem stosowanym na statkach podobnej wielkości.

Według danych stoczni wykorzystanie LNG pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 20 proc., tlenków azotu o 85 proc., a emisję tlenków siarki i cząstek stałych nawet o 99 proc. Statek został zaprojektowany właśnie z myślą o możliwie dużym ograniczeniu emisji. Przy wykorzystaniu wyłącznie LNG może pokonać nawet 20 tys. mil morskich podczas jednego rejsu (ok. 37 tys. km).

Gdańsk na trasie morskiego giganta

Pojawienie się CMA CGM Pantheon w Baltic Hub jest też o tyle ważne, że pokazuje skalę zmian zachodzących w gdańskim porcie a przez to znaczenie Polski w transporcie morskim. Dzięki uruchomieniu nabrzeża T3 terminal T3 w Baltic Hub może obsługiwać jeszcze większe ilości ładunków.

Dla kontenerowca o długości niemal 400 metrów Gdańsk jest jednym z przystanków na bardzo długiej trasie między Dalekim Wschodem a Europą.

Źródła: gospodarkamorska.pl, portalmorski.pl



