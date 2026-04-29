Jednostka została zaprojektowana przez Guangzhou Shipyard International (GSI), należące do państwowego koncernu China State Shipbuilding Corporation. Statek przekazano operatorowi w mieście Guangzhou, a jego eksploatacją zajmie się Hyundai Glovis.

Nowa jednostka otrzymała nazwę Glovis Leader i ma imponujące wymiary, tj. aż 230 metrów długości oraz 40 metrów szerokości. To w praktyce ogromny pływający "parking", zaprojektowany z myślą o transporcie jak największej liczby samochodów.

14 pokładów i każdy typ napędu

Statek posiada aż 14 pokładów, które mogą pomieścić samochody osobowe, ciężarówki, a także pojazdy elektryczne i wodorowe. Konstrukcja została przygotowana tak, by obsługiwać różnorodne ładunki motoryzacyjne w jednym rejsie. Napęd oparto na systemie dual-fuel, dzięki czemu samochodowiec może korzystać zarówno z LNG (skroplonego gazu ziemnego), jak i tradycyjnego paliwa morskiego. Dodatkowo zastosowano system generatora wałowego, który pozwala zasilać statek energią wytwarzaną w trakcie rejsu.

Rozwiń

Projekt wpisuje się też w trend dekarbonizacji transportu morskiego. Glovis Leader spełnia normy emisji IMO Tier III, co oznacza znaczną redukcję tlenków azotu w porównaniu do starszych jednostek. Inżynierowie rozważają również przyszłe modernizacje i statek może zostać przystosowany do zasilania amoniakiem lub metanolem, jeśli armator zdecyduje się na taki krok. Jednostka osiąga prędkość do 19 węzłów i została zaprojektowana do długodystansowych tras międzynarodowych. Według przedstawicieli branży, ma to być nowy standard w globalnym transporcie samochodów.

To nie jest zwykły statek transportowy. Dzięki swojej skali i zielonym technologiom wyznacza nowy punkt odniesienia dla całej branży

Chiny przejmują kontrolę nad morzami

Nowa jednostka nie jest wyjątkiem, lecz częścią większego trendu. Chiński przemysł stoczniowy regularnie bije rekordy w segmencie samochodowców (co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę jak auta z Państwa Środka zalewają choćby Europę). W ostatnich latach zwodowano m.in. statki BYD Shenzhen (9200 aut) czy Anji Ansheng (9500 aut), które obsługują eksport chińskich pojazdów elektrycznych na skalę globalną.

China State Shipbuilding Corporation ma już ponad 40 zamówień na podobne jednostki i stale zwiększa tempo produkcji. Co więcej, wiele statków oddawanych jest przed terminem, co dodatkowo wzmacnia pozycję Chin w globalnym łańcuchu logistycznym.

