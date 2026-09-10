W skrócie W stoczni Meyer Turku zwodowano wycieczkowiec Hero of the Seas, co wymagało wypełnienia suchego doku ponad 340 milionami litrów wody.

Statek przechodzi teraz roczny etap prac wyposażeniowych, a jego komercyjne rejsy z Miami po Karaibach rozpoczną się w sierpniu 2027 roku.

Na pokładzie jednostki znajdzie się między innymi dziewięć basenów, apartament w stylu domku na drzewie oraz podniebne przejście Crown’s Edge.

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W fińskiej stoczni Meyer Turku zwodowano Hero of the Seas, nowy statek wycieczkowy Royal Caribbean. To ważny etap budowy jednostki, która ma rozpocząć rejsy z Miami w sierpniu 2027 roku.

Zanim statek opuścił suchy dok, trzeba było wpuścić do niego ponad 340 mln litrów wody.

Gigant jest już na wodzie Royal Caribbean materiał prasowy

Hero of the Seas po raz pierwszy na wodzie

Z pozoru zwodowanie ogromnego statku może wyglądać na dość prostą czynność - suchy dok zostaje zalany, a jednostka zaczyna pływać i można już wsiadać na pokład. No nie do końca. To było wydarzenie oznaczające przejście do kolejnej fazy prac. Po napełnieniu doku statek został przetransportowany na nabrzeże wyposażeniowe. Tam przez następny rok będzie dalej przygotowywany do rozpoczęcia rejsów. Właśnie na tym etapie statek otrzyma kolejne elementy wyposażenia potrzebne przed przekazaniem go armatorowi. Ceremonii towarzyszył między innymi tradycyjny wystrzał z armaty.

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Warto przy tej okazji wspomnieć nieco o samej stoczni w Turku, która ma bardzo długą historię. Statki w tym miejscu powstają od 1737 roku i wciąż ma tyle pracy, że do 2030 roku nie ma mowy o przerwie. Ale dlaczego wycieczkowiec powstaje akurat w tym miejscu? Firma specjalizuje się między innymi w dużych statkach wycieczkowych, promach samochodowych i innych specjalistycznych jednostkach. Hero of the Seas nie jest więc "projektem życia" Meyer Turku, ale w zasadzie... standardowym zamówieniem, jeśli chodzi o wielkość (no pomijając jednak ten fakt, że to jednak największe wycieczkowce na świecie).

Hero of the Seas po raz pierwszy na wodzie. Nowy statek Royal Caribbean Royal Caribbean materiał prasowy

Co znajdzie się na pokładzie?

Hero of the Seas ma być kolejną jednostką rozwijającą tę serię. Projekt podzielono na osiem tak zwanych dzielnic, czyli stref przeznaczonych do różnych form spędzania czasu. Na pokładzie znajdzie się dziewięć basenów i 28 miejsc z jedzeniem. Jedną z nowych atrakcji ma być Orleans Parrish Supper Club.

Statek zaoferuje również nietypowe miejsca noclegowe. Jednym z nich będzie ogromny, trzypoziomowy apartament rodzinny stylizowany na... domek na drzewie. Na jego dachu znajdzie się taras z prywatnym jacuzzi, a dla nastolatków przygotowano osobną, dwupoziomową przestrzeń z pokojem gier.

Hero of the Seas ma rozpocząć rejsy z Miami w sierpniu 2027 roku Royal Caribbean materiały prasowe

Dla miłośników mocniejszych wrażeń przygotowano Crown's Edge, czyli połączenie spaceru po podniebnym przejściu i zjazdu na linie, znajdujące się około 47 metrów nad oceanem. Będzie też Coconut Cove z basenem oraz przeznaczona wyłącznie dla dorosłych strefa The Hideaway.

Nowy statek ruszy z Miami

Po zakończeniu budowy Hero of the Seas ma rozpocząć siedmiodniowe rejsy po wschodnich i zachodnich Karaibach. Każda z tras ma obejmować wizytę w Perfect Day CocoCay na Bahamach.



