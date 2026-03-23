Do kolizji doszło w niedzielę późnym wieczorem, około godziny 23:38-23:40 czasu lokalnego, na pasie startowym nr 4. Samolot - regionalny Bombardier CRJ-900 obsługiwany przez linię Jazz w ramach rejsu Air Canada 8646 - przyleciał z Montrealu i znajdował się już na etapie kołowania po lądowaniu, gdy uderzył w wóz ratowniczy.

Ranni funkcjonariusze i działania służb

W wyniku zderzenia poważnie rannych zostało co najmniej dwóch funkcjonariuszy Port Authority, należących do jednostki odpowiedzialnej za reagowanie na sytuacje awaryjne w lotnictwie. Według dostępnych informacji poszkodowani pracowali w wyspecjalizowanej jednostce ratowniczo-gaśniczej obsługującej incydenty z udziałem statków powietrznych.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe - straż pożarną, policję oraz zespoły medyczne. Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują samolot otoczony przez pojazdy ratunkowe, z widocznymi uszkodzeniami przedniej części kadłuba. Na pokładzie znajdowało się około 100 pasażerów, których stan jest oceniany, dotąd nie podano szczegółowych informacji o ich obrażeniach.

Przebieg zdarzenia i komunikacja kontrolerów

Z danych systemów śledzenia lotów wynika, że maszyna tuż przed zderzeniem poruszała się z prędkością około 210 km/h. Informacje z kontroli ruchu lotniczego wskazują zaś, że chwilę przed incydentem pojazd operacyjny otrzymał zgodę na wjazd na pas startowy. Kilka sekund później kontroler wydał pilne polecenie zatrzymania, jednak doszło już do kolizji. W zapisie słychać również komunikat skierowany do załogi:

Widzę, że zderzyliście się z pojazdem. Otrzymajcie pozycje. Wiem, że nie możecie się ruszyć. Służby są już w drodze.

Lotnisko zamknięte, śledztwo w toku

W następstwie zdarzenia Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wprowadziła tzw. "ground stop", czyli całkowite wstrzymanie operacji lotniczych na lotnisku LaGuardia. Port został zamknięty, a utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godzin popołudniowych. Dochodzenie w sprawie rozpoczęły odpowiednie służby, w tym Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), która potwierdziła przyjęcie zgłoszenia o incydencie.

W momencie zdarzenia w rejonie lotniska panowały trudne warunki atmosferyczne - występowały opady deszczu i ograniczona widoczność związana z zachmurzeniem i mgłą. Wcześniej wydano ostrzeżenia o możliwych zakłóceniach w ruchu lotniczym.

© 2026 Associated Press