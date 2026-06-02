"Highway to Hel". Autobus 666 latem znów wyjedzie w trasę nad Bałtyk

Historia kultowej linii autobusowej 666 na Półwysep Helski

Turyści znów będą mogli cieszyć się linią autobusową o numerze 666 nad Bałtyk. Operator FlixBus sezonowo połączy Kraków z Helem, a podróż będzie trwała około 13 godzin.

Od 2006 roku trasę, nazwaną "Highway to Hel" i łączącą Dębki z Helem, obsługiwała lokalna spółka PKS Gdynia. W 2023 roku zmieniono jednak kontrowersyjną numerację na 669, ponieważ niektórym kojarzyła się z biblijną "liczbą bestii", interpretowaną jako symbol Szatana. Zwłaszcza że nazwa Hel jest tylko o jedną literę krótsza od angielskiego słowa "hell", które oznacza piekło. Przewoźnik spotykał się ze skargami i groźbami, więc numer 666 zniknął z rozkładówki.

- Zmieniliśmy numer z 666 na 669, mniej kontrowersyjny i mniej rzucający się w oczy - mówił w 2023 roku Marcin Szwaczyk, projektant sieci autobusowej PKS Gdynia, jak podaje portal Trójmiasto.pl. - Dla nas najważniejsze jest, żeby takie autobusy w ogóle jeździły, kursy były wykonywane z odpowiednią jakością. A numer linii to kwestia drugorzędna.

FlixBus wskrzesza linię autobusową 666

Teraz jednak informacja o powrocie sławnej linii obiegła cały świat. Popularne zagraniczne serwisy nawiązują do zespołu AC/DC i ich popularnej piosenki "Highway to Hell".

- Liczba 666 została wybrana celowo jako element komunikacji marketingowej, mający na celu zwiększenie rozpoznawalności połączenia na popularnej trasie wakacyjnej na Hel - powiedział rzecznik prasowy FlixBusa Aleksander Kalenik w wywiadzie dla TVN24.

- Lepiej, gdy trasa sama wyjaśnia, dokąd prowadzi. W tym przypadku naprawdę nie ma nic więcej do dodania. Wszyscy zrozumieją - dodał Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Europie Wschodniej, na konferencji prasowej, cytowany przez portal Trójmiasto.pl.

Nie chodzi jednak o sam marketing - firma twierdzi, że pasażerowie od lat szukają bezpośrednich połączeń na Półwysep Helski z największych miast Polski.

Autobusem nad Bałtyk w 13 godzin. Linia 666 połączy Kraków z Helem

Nowe połączenie będzie kursować raz dziennie przez całe lato z południa Polski nad Morze Bałtyckie.

Pomiędzy Krakowem a Półwyspem Helskim znajdą się przystanki m.in. w Warszawie, Władysławowie, Chałupach, Kuźnicy, Jastarni i Juracie. Wyjazd ze stolicy Małopolski planowany jest na 6 rano, a o Warszawę autobus zahaczy około 10:30. Przyjazd na Helu według planu będzie przed 20.00.

Bilety będą dostępne w sprzedaży jeszcze w tym tygodniu.

Dzięki dobrze dobranej trasie operator ma nadzieję na ograniczenie największych korków w sezonie letnim na Hel.

