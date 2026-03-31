Spis treści: Cena maksymalna za benzynę i diesla od 31 marca Tańsze paliwa w Polsce. Ile już oszczędzamy? Jak wyliczane są ceny paliw na stacjach? Ile dziś kosztuje paliwo i gdzie sprawdzić cenę?

Cena maksymalna za benzynę i diesla od 31 marca

W poniedziałek (30 marca) w "Monitorze Polskim" ukazało się pierwsze obwieszczenie Ministra Energii, Miłosza Motyki, wyznaczające górną granicę stawek za benzynę i diesla, jakie kierowcy zobaczą na pylonach cenowych. Zgodnie z nowymi regulacjami od dzisiaj (31 marca) ceny nie mogą przekroczyć określanych dzień po dniu poziomów (wliczając podatek VAT). Podano pierwszy zestaw maksymalnych cen detalicznych:

Minister podkreśla, że wprowadzone rozwiązanie to bezpośrednia odpowiedź na globalny kryzys paliwowy wywołany m.in. napięciami na Bliskim Wschodzie. "Obniżamy VAT, obniżamy akcyzę, ustalamy maksymalną cenę detaliczną. Dotrzymujemy obietnic, chronimy budżety polskich rodzin przed podwyżkami. Od jutra, dzięki działaniom polskiego rządu, wszyscy kierowcy będą tankować zdecydowanie taniej" - zadeklarował Miłosz Motyka.

Tańsze paliwa w Polsce. Ile już oszczędzamy?

Stabilizacja cen na stacjach paliw ma przynieść korzyści nie tylko prywatnym użytkownikom aut, ale całej gospodarce. Niższe koszty transportu powinny przełożyć się na wyhamowanie wzrostu cen towarów i usług, a także zwiększyć przewidywalność prowadzenia biznesu w Polsce.

Ile oszczędzamy dzięki tym zmianom? Ministerstwo Energii już teraz chwali się, że dzięki reformie Polacy płaca o 1,03 zł mniej za każdy litr PB95, 1,21 zł mniej za litr PB98 oraz 1,20 zł mniej za litr ON.

Nad przestrzeganiem nowych przepisów czuwać będzie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Kontrolerzy będą sprawdzać, czy stacje nie oferują paliwa powyżej wyznaczonego limitu oraz czy wywiązują się z obowiązków raportowych. Za sprzedaż droższą, niż przewiduje obwieszczenie ministra, właścicielom stacji benzynowych grożą surowe kary finansowe - nawet do 1 mln zł.

"Mechanizm ceny maksymalnej służy temu, by obniżki podatków przełożyły się bezpośrednio na niższe ceny benzyny na stacjach, tak aby po drodze nie zarabiali na tym pośrednicy ani, co najgorsze - spekulanci" - dodał Minister Energii.

Jak wyliczane są ceny paliw na stacjach?

Ceny paliw w Polsce powinny teraz być bardziej stabilne i przewidywalne, a także stosunkowo niskie dzięki drastycznej obniżce podatków, wprowadzeniu limitu cenowego oraz ścisłemu nadzorowi skarbowemu. Od poniedziałku (30 marca) obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki, które zredukowało akcyzę do minimalnych dopuszczalnych poziomów - o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze diesla. Do 15 kwietnia stawka ta wynosi 1239 zł za 1 tys. litrów benzyny oraz 880 zł za 1 tys. litrów oleju napędowego.

Dodatkowo w ramach pakietu podatek VAT na paliwa został obniżony z 23% do 8%. Co jednak jest wyjątkowe dla tej reformy, to powiązanie tych obniżek z ceną maksymalną. Ma to zapobiec sytuacji, w której ulgi podatkowe zamiast do kieszeni kierowców, trafiałyby do marż zachłannych sprzedawców, co jest niestety typową zagrywką, którą obserwowaliśmy choćby przy wprowadzeniu zerowego VAT na żywność w latach 2022-2024.

Jak wyliczana jest cena na pylonie stacji paliw? Cena maksymalna jest zmienna i wyliczana na podstawie specjalnego algorytmu. Formuła ta obejmuje:

Średnią cenę hurtową z poprzedniego dnia (raportowaną przez 5 największych dostawców na rynku). Podatki (akcyzę i opłatę paliwową). Stałą kwotę operacyjną dla stacji w wysokości 0,30 zł na litrze. Obniżony podatek VAT.

Ile dziś kosztuje paliwo i gdzie sprawdzić cenę?

Cena maksymalna będzie aktualizowana i ogłaszana każdego dnia roboczego przez Ministra Energii po jej wyliczeniu przy pomocy wspomnianego wyżej algorytmu. W dni wolne od pracy oraz weekendy obowiązuje zasada ciągłości. "Cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem" - czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Energii.

Ile dziś kosztuje paliwo? Aktualne ceny maksymalne można sprawdzać w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". Obowiązują one dla następnego dnia od ich publikacji. Pierwszy zestaw cen podano 30 marca, zatem obowiązuje on w dniu 31 marca. Oto maksymalne stawki za paliwo, jakich zażądać mogą stacje paliw w Polsce w dniu dzisiejszym:

Benzyna 95: 6,16 zł/l

Benzyna 98: 6,76 zł/l

Olej napędowy: 7,60 zł/l

Kolejne spadki cen na stacjach paliw Wydarzenia24 Wydarzenia 24