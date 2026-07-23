Wypadek w Zagnańsku. Nie ma ofiar

Wczoraj na stacji Zagnańsk (woj. świętokrzyskie) wykoleiła się lokomotywa pociągu towarowego. Nikt nie odniósł obrażeń, a ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń.

Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 18:40, jak poinformowała mł. asp. Beata Gizowska z kieleckiej straży pożarnej. Na miejscu pracowały dwa zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy zabezpieczali teren do czasu przejęcia działań przez służby kolejowe.

Lokomotywa z kruszywem wypadła z szyn

Według ustaleń służb podczas jazdy manewrowej część kół lokomotywy wypadła z szyn. Maszyna ciągnęła 14 wagonów załadowanych kruszywem. Maszynistą był 59-latek, który został przebadany alkomatem przez policjantów. W momencie wypadku był on trzeźwy.

Jeden z użytkowników Facebooka udostępnił nagranie, na którym widać incydent.



