Fleeming Jenkin, nazwany na cześć XIX-wiecznego inżyniera i pioniera telegrafii podmorskiej, ma nośność aż 28 000 ton i stanie się kluczowym elementem europejskiej transformacji energetycznej. Już w przyszłym roku rozpocznie swoją pierwszą misję w ramach programu TenneT 2GW, którego celem jest połączenie gigantycznych farm wiatrowych na Morzu Północnym z siecią energetyczną kontynentu.

Podmorski krwiobieg Europy

Fleeming Jenkin ma zainstalować ponad 2800 km kabli na dystansie 700 km przez Morze Północne, na jego pokładzie znajdują się trzy gigantyczne karuzele kablowe (w tym jedna pod pokładem), które pozwalają na równoczesne układanie czterech linii przesyłowych. Każde z nowych połączeń ma przesyłać do dwóch gigawatów mocy, czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecne systemy. Statek może pracować nawet na głębokości 3000 metrów, przy naprężeniu sięgającym 150 ton, co odpowiada masie Statuy Wolności.

To kulminacja piętnastu lat doświadczeń w instalacjach podmorskich. Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy wszystko we własnych biurach, by osiągnąć maksymalną efektywność i minimalny ślad węglowy

Zielony napęd przyszłości

Nowy okręt klasy Ultra-Low Emission Vessel (ULEv) wyposażono w hybrydowy system napędowy z baterią o pojemności 2,5 MWh oraz generatorami zasilanymi biopaliwem i zielonym metanolem. Dzięki temu jednostka ogranicza emisję dwutlenku węgla i tlenków azotu, a specjalny układ wydechowy usuwa do 99 proc. cząstek nanopyłów.

Jan De Nul już zapowiada, że to dopiero początek, bo w budowie jest bliźniaczy statek William Thomson oraz potężna jednostka do instalacji skalnych zabezpieczeń podmorskich, George W. Goethals, o ładowności ponad 30 000 ton.

Według szacunków ENTSO-E, Europa będzie musiała zainwestować ponad 400 miliardów euro do 2050 roku, by rozbudować sieć przesyłu energii z morza. Fleeming Jenkin ma być jednym z filarów tego przedsięwzięcia, który dosłownie połączy kontynent czystą energią przyszłości.

