W środę rano w Hiszpanii doszło do katastrofy kolejowej. Władze regionu Kastylia-La Mancha poinformowały, że co najmniej 64 osoby zginęły w zderzeniu dwóch pociągów w Toledo. Część wagonów spadło z nasypu. Trwa akcja ratunkowa.

Jakie pociągi zderzyły się w Hiszpanii?

Do zderzenia 28 października doszło przed godz. 9 rano między pociągiem państwowym Renfe oraz prywatnym Iryo. Są to pociągi dużych prędkości, obsługujące trasę Madryt - Sewilla i oba jechały do Sewilli. Wyprodukowane zostały przez firmy Siemsens i Hitachi, rywalizujące ze sobą o zamówienie na 30 pociągów od publicznego operatora. Można było o nich mówić, że są najbardziej niezawodnymi pociągami na świecie.

Pierwszy pociąg odjechał ze stacji Atocha około godz. 8 rano i miał przybyć na stację Santa Justa o godz. 10:39, natomiast drugi rozpoczął jazdę o godz. 7:54 i miał zakończyć trasę w Sewilli o godz. 10:46.

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Jak działa kolej dużych prędkości w Hiszpanii?

Hiszpania ma największą sieć kolei dużych prędkości w Europie. Na całym świecie prześcigają ją tylko Chiny. Obecnie długość sieci wynosi prawie 4 tys. kilometrów, jak podaje Business Insider. Rozwój infrastruktury kolejowej przyśpieszył znacząco w 1922 roku, kiedy uruchomiono pierwszą linię AVE między Madrytem a Sewillą. Za jej zarządzanie odpowiada Adif, a ruch na liniach dużych prędkości nadzorowany jest przez wyspecjalizowane centra kontroli.

Pociągi na liniach dużych prędkości mogą osiągać około 300 km/h, a wybrane modele nawet do 330 km/h. Rekord prędkości podczas testów przekroczył 400 km/h, jednak nie są to dopuszczalne limity w ruchu komercyjnym.

Przez lata szczyciła się wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa, jednak w tym roku to już drugi w tym roku wypadek kolejowy w Hiszpanii. W styczniu na tej samej linii dużych prędkości w mieście Adamuz zderzyły się dwa pociągi, otwiera się w nowym oknie. W tym zderzeniu zginęło 46 osób, a uczestniczyły w nich pociągi dużych prędkości AVE i Iryo.

Wypadek pociągów w Hiszpanii. Są ofiary i ranni (zdj. ilustracyjne) JORGE GUERRERO AFP

Jakie systemy bezpieczeństwa stosuje się na hiszpańskiej kolei?

LZB to system kontroli pociągów stosowany na hiszpańskiej linii dużych prędkości Madryt-Sewilla. Przekazuje maszyniście informacje o warunkach jazdy i stale nadzoruje prędkość, a w razie określonych nieprawidłowości może uruchomić automatyczne hamowanie.

Gdy podstawowy system nie działa, ruch jest prowadzony według procedur awaryjnych. Personel kolejowy musi wtedy ręcznie zarządzać ruchem.

W środę rano doszło do awarii LZB, więc rozpoczęto ręczne sterowanie ruchem.

ADFA to hiszpański system kontroli jazdy, który dodatkowo przekazuje maszyniście informacje z sygnalizacji przytorowej i może wymusić hamowanie w określonych sytuacjach.

W Hiszpanii działa także ERTMS - jest to unijny standard sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, którego celem jest m.in. nadzorowanie prędkości i zezwoleń na jazdę.

Dlaczego pociągi w Hiszpanii nie zatrzymały się przed zderzeniem?

Na razie Ministerstwo Transportu wskazuje na błąd ludzki operatora pociągu jako główną przyczynę wypadku. Kiedy system bezpieczeństwa zawiódł, w okolicy zatrzymało się około ośmiu składów. Następnie wydano im polecenie ponownego ruszenia, jednak pociąg Iryo nie był w stanie tego zrobić i pozostał na miejscu. Operator w centrum kontroli ruchu na stacji Atocha przez pomyłkę nakazał pociągowi Renfe kontynuację jazdy, mimo że Iryo blokował tor. Do zderzenia między pociągami doszło przy nieznanej jeszcze prędkości. Dochodzenie wciąż trwa, jak podaje hiszpański nadawca RTVE.

Jak poinformował Adif, cały ruch pociągów na tej linii został wstrzymany.



