W skrócie Kontenerowiec PanStar Acro ukończył rejs próbny przez Północną Drogę Morską, odwiedzając porty w Europie, w tym Gdańsk, co skróciło czas żeglugi o 10 dni względem trasy przez Kanał Sueski.

Alternatywne szlaki arktyczne zyskują na znaczeniu ze względu na napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, jednak żegluga ta pozostaje uzależniona od trudnych warunków pogodowych.

Rozwój żeglugi arktycznej wywołuje obawy ekologów dotyczące wpływu na środowisko, a duże firmy żeglugowe deklarują unikanie tych tras, co w połączeniu z polityką utrudnia ich upowszechnienie.

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Korea Południowa sprawdziła, czy statki towarowe mogą szybciej docierać do Europy, płynąc przez Arktykę. Próba zakończyła się powrotem kontenerowca PanStar Acro do portu w Busan. W czasie rejsu jednostka zawinęła do kilku europejskich portów, w tym do Gdańska.

Koreański statek popłynął przez Arktykę do Gdańska

22 sierpnia południowokoreański kontenerowiec PanStar Acro wyruszył w rejs próbny przez północne wody. Przepłynął Północną Drogą Morską, biegnącą wzdłuż wybrzeży Rosji, a następnie dotarł do Felixstowe w Wielkiej Brytanii, Rotterdamu w Holandii i Gdańska. Potem statek wrócił do Korei Południowej tą samą trasą.

Według południowokoreańskich władz podróż pozwoliła skrócić czas żeglugi w jedną stronę o 10 dni w porównaniu z tradycyjną trasą przez Kanał Sueski, otwiera się w nowym oknie. To istotna różnica dla firm przewożących towary między Azją a Europą. Krótszy rejs może oznaczać oszczędność czasu i większą elastyczność w organizowaniu transportu.

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Topniejący lód otwiera nowe możliwości

Zainteresowanie alternatywnymi szlakami rośnie w dużej mierze z powodu napięć na Bliskim Wschodzie, które zakłócają światowy transport morski. Przewoźnicy i rządy szukają więc innych sposobów dostarczania towarów. Arktyka może okazać się jednym z nich, ale żegluga w tym regionie nadal zależy od warunków pogodowych i lodu, który pokrywa wody przez znaczną część roku.

Północna Droga Morska jest łatwiej dostępna w cieplejszych miesiącach, gdy pokrywa lodowa się zmniejsza. Mimo to nawigacja wciąż bywa nieprzewidywalna, a niektóre jednostki potrzebują pomocy lodołamaczy.

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Krótszy rejs, ale także zagrożenie dla środowiska

Rozwój arktycznej żeglugi budzi obawy ekologów. Większy ruch statków może dodatkowo zagrażać delikatnemu środowisku tego regionu, ale i przyspieszać utratę lodu. Z tego powodu część dużych firm żeglugowych, w tym CMA CGM, MSC i Hapag-Lloyd, zadeklarowała, że będzie unikać tras przez Arktykę.

Trzeba zauważyć, że istotne znaczenie ma także polityka. Szlak przebiega wzdłuż rosyjskiego wybrzeża, co może wiązać się z ryzykiem dotyczącym sankcji. Rejs można więc uznać za udany, ale to nie gwarantuje, że droga szybko stanie się powszechnie wykorzystywana.

Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung uznał próbę za ważny krok w przygotowaniach do rozwoju żeglugi arktycznej. Załoga zdobyła doświadczenie w prowadzeniu kontenerowca na wodach polarnych i zebrała dane nawigacyjne. Z naszego punktu widzenia istotny, moim zdaniem, jest jeszcze jeden aspekt. Pokazuje pozycję Polski, a właściwie gdańskiego portu, jako ważnego elementu światowego transportu morskiego.



