W 2025 roku PKP Intercity uruchomiło po raz pierwszy bezpośredni pociąg do Chorwacji. Polacy od razu go pokochali. W tym roku trasa także wróciła do rozkładu. Czas trwania takiej podróży wynosi około 18 godzin, jednak nikogo to zniechęca - szczególnie że w tym roku można dojechać także do słoweńskiego Kopru. W nocy z poniedziałku na wtorek doszło jednak do niepokojącej sytuacji, która może zepsuć renomę Adriatic Express.

Usterka przerwała podróż Polaków. 30 osób wysadzonych w nocy z pociągu do Warszawy

Ok. 30 Polaków wracało z Rijeki do Warszawy. Koło godziny 3 nad ranem pasażerów poproszono o opuszczenie składu podczas postoju w Grazu. Pracownicy stacji poinformowali, że przyczyną jest awaria wagonu, którym jadą.

O całym zdarzeniu relacjonował jeden z pasażerów w rozmowie z RMF FM.

- My otrzymaliśmy informację od kontrolera w Austrii, że jakiś pociąg będziemy mieli za dwie godziny do Krakowa. Ze strony polskiej nie dostaliśmy żadnych informacji, dlaczego zostaliśmy wyrzuceni. Tyle razy było dzwonione na infolinię. Odpowiedź była jedna: proszę czekać, ustalamy.

Minęło kilka godzin, nim pasażerom udało się wsiąść do innego pociągu, należącego do kolei austriackich, i odjechać do Krakowa. Do swoich miejsc docelowych, m.in. Warszawy, trzeba było dostać się na własną rękę.

PKP Intercity podkreśliło, że za ruch pociągów za granicą odpowiadają koleje danego państwa.

- Teraz sprawę podróżnych, którzy opuścili skład, będziemy wyjaśniać ze stroną austriacką, nie byliśmy o niej informowani - powiedział RMF FM Michał Wrzosek z PKP Intercity.

Zostaliśmy porzuceni i pozostawieni. Jak można porzucić ludzi o 3 w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?

- Usterki sieci elektrycznej (wystąpiły) w dwóch wagonach. Przepraszamy pasażerów i współczujemy za zaistniałą sytuację - podkreślił rzecznik PKP.

To kolejny problem PKP Intercity. Pod koniec czerwca Dawid Długosz pisał o tym, jak upał sparaliżował kolej w Polsce i odwołano liczne pociągi.

Adriatic Express się rozwija. Zwiększa liczbę kursów

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Adriatic Express kursuje teraz aż sześć razy w tygodniu, a nie cztery, jak w poprzednich latach. Pociąg ruszył 26 czerwca, w pierwszy dzień wakacji.



