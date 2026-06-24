Już jutro, 25 czerwca, Leo Express rozpocznie obsługę relacji Frankfurt - Praga - Przemyśl i z powrotem. Do dyspozycji pasażerów będą dostępne nowoczesne wagony standardu RIC, wyposażone w klimatyzację oraz Wi-Fi, a także poczęstunek oraz inne usługi pokładowe. Niestety polski odcinek będą na razie obsługiwać autobusy, jednak wkrótce mają pojawić się pociągi. Latem Leo Express włączy do składu wagony sypialne oraz klasę Business.

Leo Express w Polsce autobusem

W Polsce trwa procedura badania równowagi ekonomicznej i z tego powodu Leo Express nie może na razie obsługiwać pociągiem odcinka od czeskiej granicy państwowej do Przemyśla i z powrotem.

Odcinek Bogumin - Kraków - Przemyśl oraz w kierunku powrotnym będzie obsługiwany więc przez autobusy, które przewiozą pasażerów wraz z ich bagażami wprost na peron. Autobusy będą zatrzymywać się na przystankach w Boguminie, Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie oraz Przemyślu. Pasażerom ze stacji, na których autobus się nie zatrzymuje, Leo Express zwróci koszt biletu, a dodatkowo wypłaci rekompensatę w wysokości 100% ceny biletu w postaci leo kredytów, które można wykorzystać na zakup kolejnych biletów lub poczęstunku.

- Naszym priorytetem jest dowiezienie pasażerów do celu. Dlatego w tej sytuacji wprowadzamy połączenie autobusowe, które przewiezie podróżnych z zakupionymi już biletami. Następnie przesiądą się oni do pociągu Leo Express i będą mogli kontynuować podróż. Sprzedaż biletów na terytorium Polski rozpoczniemy w momencie, gdy zyskamy możliwość skierowania pociągów na całą trasę - wyjaśnia dyrektor generalny Leo Express, Peter Köhler.

Dodaje, że nowe połączenie skierowane jest do klientów z Ukrainy oraz pasażerów międzynarodowych. Dzięki niemu pojawiają się wyjątkowe możliwości podróżowania po Europie, które do tej pory nie były dostępne.

Klasa Business w pociągu Leo Express. Leo Express materiały prasowe

Badanie równowagi ekonomicznej nie powinno mieć miejsca w Polsce

Leo Express zaznacza, że takie badanie przeprowadza się wyłącznie wtedy, gdy istnieje racjonalne założenie ekonomiczne, że nowe komercyjne połączenie może istotnie wpłynąć na rentowność połączeń dotowanych, realizowanych na tej samej trasie, a wpływ ekonomiczny ocenia się w odniesieniu do wszystkich połączeń dotowanych w danej relacji.

Jedno połączenie komercyjne, które na dodatek pokrywa się z połączeniami dotowanymi tylko na części trasy, nie może zatem w sposób zasadniczy wpłynąć na ich rentowność. W tym przypadku badanie nie powinno w ogóle mieć miejsca.

Aktualny rozkład jazdy

W Niemczech prowadzone są na szeroką skalę prace modernizacyjne, co doprowadziło do zmian godzin kursowania pociągu. Ostateczną wersję rozkładu Leo Express otrzymał tuż przed jego wejściem w życie.

Klasa ekonomiczna w pociągu Leo Express. Leo Express materiały prasowe

Pociąg po południu ruszy ze stacji Bogumin, a wieczorem dotrze do Pragi, skąd w godzinach nocnych pojedzie w kierunku lotniska we Frankfurcie. W odwrotnym kierunku skład odjedzie o 14:39, nocą dotrze do Pragi, po czym rano o 6:01 zatrzyma się w Boguminie. W Niemczech pociąg obsłuży ponadto stacje: Lipsk (Leipzig), Fulda, Hanau, Offenbach oraz Frankfurt (Süd).

Bogumin 17:45 - Praga 22:32 - Drezno 1:38 - Frankfurt Lotnisko 8:06

Frankfurt Lotnisko 14:39 - Drezno 22:30 - Praga 1:17 - Bogumin 6:01

Ze względu na prace na terytorium Niemiec rozkład jazdy w poszczególne dni może ulegać zmianom, dlatego przewoźnik zaleca pasażerom weryfikację konkretnych godzin odjazdów w systemie rezerwacyjnym.

Bilety są już dostępne w sprzedaży. Ceny zaczynają się od 239 koron.





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