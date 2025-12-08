Smartwings to czeski przewoźnik, który miał szansę zostać przejęty przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Rodzimy gigant był już blisko osiągnięcia celu, ale ostatecznie do tego nie doszło, o czym wspominała Agnieszka Maciuła-Ziomek na łamach Biznes Interia. Linia lotnicza z Czech zostanie kupiona przez Turków.

Czeski przewoźnik Smartwings trafi w ręce Turków z Pegasus Airlines

Polskie Linie Lotnicze LOT nie zostaną nowym właścicielem Smartwings. Czeski przewoźnik został sprzedany Turkom z Pegasus Airlines, o czym poinformowała dziś rzeczniczka linii Vladimíra Dufková. Nastąpiło to zgodnie z oczekiwaniami, bo już w niedzielę mówiono, że informacje powinny zostać potwierdzone w poniedziałek z rana.

Prague City Air ogłasza, że uzgodnił z Pegasusem rozpoczęcie procesu sprzedaży, który obejmuje sprzedaż ČSA. Proces ten ma zostać zakończony przeniesieniem akcji ČSA po uzyskaniu niezbędnych zgód od organów regulacyjnych i innych podmiotów zewnętrznych oraz spełnieniu innych warunków zawieszających w ciągu najbliższych 12 miesięcy

"ČSA posiada 100% akcji Smartwings" - dodała rzeczniczka Smartwings Vladimíra Dufková.

Prague City Air to firma, która jest właścicielem czeskich linii lotniczych ČSA (Czech Airlines) oraz czarterowych Smartwings. Sprzedaż Turkom z Pegasus Airlines wymaga przeprowadzenia wielu czynności oraz uzyskania zgód, co potrwa kilkanaście miesięcy.

PLL LOT próbował przejść Smartwings z myślą o CPK

Polskie Linie Lotnicze LOT wyrażały chęć przejęcia Smartwings od co najmniej ponad roku. Informacje na ten temat uległy wzmożeniu już we wrześniu br. Plan był ambitny i miał duże znaczenie z myślą o CPK. W "grze" było m.in. nabycie ponad 40 samolotów należących do czeskiego przewoźnika. Były to głównie średniodystansowe maszyny Boeing 737.

PLL LOT przejmując Smartwings chciał w szybki sposób zwiększyć własną flotę. W listopadzie rozmowy z Czechami miały już być bliskie sfinalizowania, ale w grze pojawiły się tureckie linie lotnicze Pegasus Airlines i do zawarcia umowy nie doszło.

