LOT nie kupi Smartwings. Czeskiego przewoźnika przejmują tureckie linie

Polskie Linie Lotnicze LOT próbowały przejąć czeskiego przewoźnika Smartwings, który należy do ČSA. Polaków ubiegli Turcy z Pegasus Airlines. Proces sprzedaży już się rozpoczął, co potwierdziła w poniedziałek rzeczniczka Smartwings Vladimíra Dufková. Niezbędne czynności związane z przejęciem mają zostać ukończone w ciągu kilkunastu miesięcy.

Samolot pasażerski linii Smartwings w trakcie startu na pasie lotniska, dynamiczny ruch, widoczne oznaczenia i barwy firmowe na kadłubie, w tle rozmazane terminale lotnicze i infrastruktura lotniska.
PLL LOT nie przejmie czeskiego Smartwings. Ubiegli nas Turcy.Smartwingsmateriały prasowe

Smartwings to czeski przewoźnik, który miał szansę zostać przejęty przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Rodzimy gigant był już blisko osiągnięcia celu, ale ostatecznie do tego nie doszło, o czym wspominała Agnieszka Maciuła-Ziomek na łamach Biznes Interia. Linia lotnicza z Czech zostanie kupiona przez Turków.

Czeski przewoźnik Smartwings trafi w ręce Turków z Pegasus Airlines

Polskie Linie Lotnicze LOT nie zostaną nowym właścicielem Smartwings. Czeski przewoźnik został sprzedany Turkom z Pegasus Airlines, o czym poinformowała dziś rzeczniczka linii Vladimíra Dufková. Nastąpiło to zgodnie z oczekiwaniami, bo już w niedzielę mówiono, że informacje powinny zostać potwierdzone w poniedziałek z rana.

Prague City Air ogłasza, że uzgodnił z Pegasusem rozpoczęcie procesu sprzedaży, który obejmuje sprzedaż ČSA. Proces ten ma zostać zakończony przeniesieniem akcji ČSA po uzyskaniu niezbędnych zgód od organów regulacyjnych i innych podmiotów zewnętrznych oraz spełnieniu innych warunków zawieszających w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
przekazała rzeczniczka Smartwings Vladimíra Dufková.

"ČSA posiada 100% akcji Smartwings" - dodała rzeczniczka Smartwings Vladimíra Dufková.

Prague City Air to firma, która jest właścicielem czeskich linii lotniczych ČSA (Czech Airlines) oraz czarterowych Smartwings. Sprzedaż Turkom z Pegasus Airlines wymaga przeprowadzenia wielu czynności oraz uzyskania zgód, co potrwa kilkanaście miesięcy.

PLL LOT próbował przejść Smartwings z myślą o CPK

Polskie Linie Lotnicze LOT wyrażały chęć przejęcia Smartwings od co najmniej ponad roku. Informacje na ten temat uległy wzmożeniu już we wrześniu br. Plan był ambitny i miał duże znaczenie z myślą o CPK. W "grze" było m.in. nabycie ponad 40 samolotów należących do czeskiego przewoźnika. Były to głównie średniodystansowe maszyny Boeing 737.

PLL LOT przejmując Smartwings chciał w szybki sposób zwiększyć własną flotę. W listopadzie rozmowy z Czechami miały już być bliskie sfinalizowania, ale w grze pojawiły się tureckie linie lotnicze Pegasus Airlines i do zawarcia umowy nie doszło.

