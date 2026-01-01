Początek 2026 roku zapowiada się jako moment przełomowy dla miłośników podróży po szynach. Światowe koleje przechodzą właśnie renesans, ewoluując od prostych środków transportu w stronę luksusowych "lądowych rejsów" oraz szybkich, ekologicznych połączeń dalekobieżnych.

Europejska walka o tory i powrót nocnych ekspresów

Najciekawsze zmiany czekają pasażerów w sercu Europy, gdzie włoskie "Czerwone Strzały" planują ekspansję na rynek niemiecki. Szybkie pociągi Frecciarossa, które z sukcesem wyparły połączenia lotnicze na trasach krajowych we Włoszech, mają teraz rzucić wyzwanie niemieckiemu gigantowi Deutsche Bahn. Ekspansja ta dotyczy nie tylko tras międzynarodowych z Włoch do Austrii i Niemiec, ale potencjalnie także wewnętrznych połączeń między Berlinem, Monachium a Hamburgiem. Może to być ratunek dla pasażerów zmagających się z opóźnieniami na niemieckich torach, choć eksperci ostrzegają, że dodanie kolejnych składów na już przeciążoną infrastrukturę bywa ryzykowne.

Szybkie pociągi Frecciarossa mają rzucić wyzwanie niemieckiemu gigantowi Deutsche Bahn Gisorr650/CC BY-SA 4.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Wielki powrót odnotują także pociągi nocne. Po wycofaniu się austriackiego Nightjet z trasy Paryż-Berlin, lukę tę w marcu 2026 roku wypełni belgijsko-holenderska kooperatywa European Sleeper. Ten sam przewoźnik w czerwcu 2026 roku zainauguruje spektakularne połączenie łączące Amsterdam i Brukselę z Mediolanem. Trasa licząca ponad 1100 kilometrów będzie przebiegać przez cztery kraje, oferując podróżnym wygodny dojazd do szwajcarskich Alp i włoskich jezior bez konieczności spędzania wielu godzin na lotniskach. Odnowione wagony tego operatora wyposażono w udogodnienia, takie jak Wi-Fi i punkty ładowania, dbając o potrzeby pasażerów o różnym zasobności portfela.

Trasę Paryż-Berlin będzie obsługiwał European Sleeper Bvcmz248.5 domena publiczna

Luksus na pustyni i wśród kanadyjskich szczytów

Poza Europą rok 2026 przyniesie debiut jednego z najbardziej kosztownych projektów kolejowych ostatnich lat. Arabia Saudyjska, we współpracy z włoską grupą Arsenale, uruchomi pociąg Dream of the Desert. Ta luksusowa konstrukcja, w którą zainwestowano 53 miliony dolarów, ma przewozić pasażerów na trasie o długości 1300 kilometrów z Rijadu do Al Qurayyat. Skład składający się z 41 kabin obiecuje doświadczenia gastronomiczne łączące smaki międzynarodowe z lokalnymi oraz wycieczki do królewskich rezerwatów przyrody.

Równie fascynująco prezentuje się oferta w Ameryce Północnej. Słynny Rocky Mountaineer rozszerza swoje portfolio o trasę Passage to the Peaks, która w czerwcu i lipcu 2026 roku poprowadzi turystów przez najpiękniejsze zakątki Kolumbii Brytyjskiej i Alberty. Pociągi z przeszklonymi dachami pozwolą na podziwianie wodospadów Athabasca czy Spiralnych Tuneli, będących cudem XIX-wiecznej inżynierii. Dla osób szukających wrażeń w USA, nowa trasa Canyon Spirit połączy Denver z Salt Lake City, oferując przejazd przez sześciokilometrowy tunel Moffat pod Wielkim Wododziałem (umowną granicę przebiegającą przez szczyty Gór Skalistych).

Pociąg Rocky Mountaineer z panoramicznymi szybami będzie oferował zapierające dech widoki Rocky Mountaineer/Ferrari Press/ East News

Nowe połączenia Europy i Azji

Istotną zmianą dla podróżnych w naszej części kontynentu będzie reaktywacja połączenia Budapeszt-Belgrad w marcu 2026 roku. Po siedmiu latach przerwy, dzięki modernizacji wartej miliard dolarów, pociągi EuroCity znów połączą te stolice, osiągając w Serbii prędkość do 200 km/h. Z kolei na północy, sojusz kolei czeskich, niemieckich i duńskich wprowadzi nowoczesne składy ComfortJet (czeskiej produkcji) na trasę Praga-Kopenhaga. Podróż skróci się o ponad trzy godziny, a pasażerowie otrzymają do dyspozycji wagony restauracyjne, strefy dla dzieci i pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych.

W 2026 roku zadebiutuje także sieć Etihad Rail w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dieselowskie składy, zaprojektowane do pracy w ekstremalnych temperaturach pustynnych, połączą Abu Zabi z Dubajem w zaledwie 57 minut.

Te projekty pokazują, że kolej w 2026 roku stawia na szybkość tam, gdzie jest to konieczne, i luksus tam, gdzie już sama podróż jest celem. W obu przypadkach połączenia mogą być bardzo atrakcyjne dla tych, którzy lubią podróżować i od wyjazdu oczekują czegoś więcej, niż tylko pobytu w hotelu all inclusive z jedną dodatkową wycieczką.

