Najdłuższe tramwaje w Polsce pojadą przez Gdańsk

Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiły przetarg na dostawę 20 fabrycznie nowych, niskopodłogowych i dwukierunkowych tramwajów o długości niemal 50 metrów. Oznacza to, że po ulicach miasta mają kursować najdłuższe tramwaje w Polsce, kupione głównie z myślą o obsłudze trasy Gdańsk Południe-Wrzeszcz.

Ponad 45 metrów

Nowe składy mają liczyć od 45 do 47 metrów długości i jednorazowo przewozić ponad 310 pasażerów, w tym co najmniej 96 na miejscach siedzących. Dla porównania, obecnie eksploatowane w Gdańsku tramwaje o długości około 30 metrów mieszczą maksymalnie około 200 osób. Różnica zdecydowanie nie jest kosmetyczna. Dłuższy pojazd to nie tylko większa pojemność, ale też inne wymagania wobec infrastruktury oraz precyzyjniejsza praca systemów sterowania i hamowania.

- Dzisiaj do tego pakietu trwających postępowań przetargowych dołączamy trzecie, na zakup najdłuższych tramwajów w Polsce. Chcemy kupić 20 tramwajów o długości między 45 a 47 metrów, ale w tym postępowaniu wpisujemy także opcję rozszerzenia zamówienia o kolejne 15 pojazdów - tłumaczyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Nie tylko pojemność. Nowe tramwaje będą naszpikowane elektroniką

Nowe składy mają zostać wyposażone w zaawansowany system antykolizyjny oparty na kamerach, radarze oraz laserowych czujnikach. Takie połączenie technologii pozwala wykrywać przeszkody w różnych warunkach i szybciej reagować na zagrożenia, zanim dojdzie do sytuacji niebezpiecznej. Dodatkowo przód tramwajów ma zostać zaprojektowany tak, by w razie potrącenia ograniczyć ryzyko wciągnięcia pieszego pod pojazd.

- Uważamy, że rozwój komunikacji szynowej, nowa linia i nowe możliwości powodują, że tej komunikacji szynowej pojazdów tramwajowych powinno być po prostu w naszym mieście więcej i jesteśmy gotowi, żeby na to się otworzyć - stwierdził zastępca prezydenta Gdańska ds. mobilności i bezpieczeństwa Piotr Borawski.

Producent wyłoniony w przetargu będzie miał około trzech lat na wyprodukowanie pojazdów, co oznacza, że pierwsze składy mogą pojawić się w Gdańsku w 2029 roku i trafić do nowo budowanej zajezdni. Zakup 20 tramwajów miasto szacuje na około 500 mln zł, a oferty można składać do 18 lutego 2026 roku.

Źródła: UM Gdańsk, PAP

