We wrześniu 2026 roku Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło 2 530 699 pasażerów, co oznacza wzrost ruchu o 7,7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Licząc od początku stycznia, stołeczny port odprawił już 19 781 836 osób - to o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku.

W ubiegłym miesiącu loty krajowe wybrało 159 733 podróżnych, natomiast połączenia międzynarodowe przyciągnęły 2 370 966 osób. Całkowita liczba operacji lotniczych we wrześniu zwiększyła się o 2,7 proc.

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Gdzie najchętniej latamy z lotniska Chopina?

Analizując strukturę lotów, najwięcej osób tradycyjnie podróżowało wewnątrz strefy Schengen. Z tej opcji skorzystało 1 711 115 pasażerów, co stanowi znaczący wzrost o 12 proc. Z kolei na kierunki non-Schengen zdecydowało się 819 584 podróżnych (minimalny spadek o 0,3 proc.).

Po trzech kwartałach bieżącego roku udział pasażerów tranzytowych utrzymał się na poziomie 24 proc.

Podróżujący z Warszawy najchętniej wybierali linie tradycyjne - we wrześniu z ich usług skorzystało 1 883 516 osób (wzrost o 8 proc.). Tani przewoźnicy obsłużyli natomiast 646 561 pasażerów, notując wynik o 6,7 proc. lepszy niż przed rokiem. Średni wskaźnik zapełnienia samolotów (seat factor) osiągnął w minionym miesiącu 85 proc. W podsumowaniu pierwszych dziewięciu miesięcy przewoźnicy tradycyjni wygenerowali 59 proc. całego ruchu pasażerskiego, linie niskobudżetowe - 28 proc., a rejsy czarterowe odpowiadały za 14 proc. obsłużonych podróżnych.

W zestawieniu najpopularniejszych miejsc, do których latano z Lotniska Chopina, niezmiennie królują kierunki południowe. Czołową piątkę krajów tworzą: Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja oraz Niemcy.

Lotnisko Chopina osiąga także świetne rezultaty w zakresie przewozów towarowych. We wrześniu br. odprawiono rekordowy wolumen cargo wynoszący 13 329 ton, co daje łącznie 116 738 ton od początku bieżącego roku.

Liderem wśród przewoźników w tym segmencie pozostają niezmiennie PLL LOT, a do najważniejszych kierunków towarowych należą Lipsk, Kolonia oraz Doha.

Gdzie polecimy z Lotniska Chopina? Nowości w siatce połączeń na zimę

Zakończenie letniego szczytu zbiega się z wprowadzeniem zimowego rozkładu, który przynosi pasażerom Lotniska Chopina bardzo atrakcyjne nowości.

7 października wystartowały bezpośrednie, regularne połączenia Polskich Linii Lotniczych LOT do Bangkoku (Tajlandia) - zimą rejsy te będą realizowane aż sześć razy w tygodniu.

Narodowy przewoźnik przygotował także sezonową ofertę lotów do norweskiego Tromso. Połączenie wystartuje 1 grudnia i będzie obsługiwane dwa razy w tygodniu (we wtorki i soboty) do 13 lutego 2027 roku.

Co więcej, od 25 października podróżni zyskają jeszcze większy wybór na znanych już, europejskich trasach dzięki wejściu na nie nowych przewoźników. Ryanair uruchomi loty z Warszawy do Bari, Bolonii, Katanii, Neapolu, Wenecji, Turynu oraz Liverpoolu. Z kolei siatka Wizz Air wzbogaci się o rejsy do francuskiego Lyonu.

Rozbudowa infrastruktury na warszawskim Okęciu

Znakomitym statystykom przewozowym towarzyszy systematyczne zwiększanie przepustowości lotniska.

1 października oddano do użytku zmodernizowaną Płytę Postojową 10 (PPS-10). To pierwsza od kilkunastu lat inwestycja o takiej skali w stołecznym porcie, a jej wartość wyniosła około 194 mln zł.

Nowy obiekt o powierzchni 60 tys. mkw. przełamuje dotychczasowy impas, zapewniając liniom lotniczym sześć stanowisk dla samolotów kodu "C" (wąskokadłubowych) lub - w bardzo elastycznym układzie zamiennym - cztery stanowiska kodu "C" i jedno dla maszyn szerokokadłubowych kodu "E".



