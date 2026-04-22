Modernizacja szwedzkiego portu. Obsłuży największe statki

Port w Göteborgu to jedyny port w Szwecji zdolny do obsługi największych oceanicznych statków handlowych. Jednak obecnie zbyt mała głębokość toru ogranicza wpływanie w pełni załadowanych jednostek. Zdecydowano o modernizacji portu, prace prowadzone są w ramach projektu Skandia Gateway.

Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości największego portu Skandynawii, który obsługuje około 20 proc. szwedzkiego handlu i ponad połowę całego ruchu kontenerowego.

Jednym z założeń Skandia Gateway jest pogłębienie toru wodnego. Dzięki temu możliwe będzie przyjmowanie "większej liczby jednostek o większych rozmiarach i większym zanurzeniu". Podpisano właśnie kontrakt z firmą Boskalis Sweden AB na roboty strzałowe i prace pogłębiarskie.

Prace w porcie w Göteborgu. Wielka inwestycja w Szwecji

Projekt Skandia Gateway to kluczowa inwestycja portu w Göteborgu, której celem jest pogłębienie toru wodnego i basenów portowych, aby port mógł w pełni obsługiwać największe statki handlowe.

Ze względu na rosnące rozmiary nowych statków obecna głębokość toru wodnego portu w Göteborgu już teraz ogranicza możliwość zawijania największych jednostek z pełnym ładunkiem.

Projekt modernizacji portu jest realizowany wspólnie przez Szwedzką Administrację Morską, Szwedzką Administrację Transportu i Port w Göteborgu.

Najważniejsze założenia projektu Skandia Gateway to:

pogłębienie toru wodnego na odcinku ok. 5 km,

zwiększenie maksymalnej głębokości zanurzenia z 13,5 m do 17,5 m,

poszerzenie obrotnicy przed terminalem kontenerowym,

wzmocnienie nabrzeży i terminali, z pogłębieniem basenu portowego.

Projekt Skandia Gateway wkracza w kolejną fazę

20 kwietnia br. podpisana została umowa z Boskalis, na pogłębienie nowego odcinka portu w Göteborgu w Szwecji. Przeprowadzone zostanie wyburzanie i kruszenie skał z wykorzystaniem materiałów wybuchowych oraz prace pogłębiarskie. Zgodnie z komunikatem udostępnionym przez zarząd portu, wartość kontraktu opiewa na ok. 18 mln euro.

Rozwiń

Prace przy modernizacji portu trwają od kilku lat. W lutym br. ukończono kilka kluczowych elementów konstrukcji nabrzeża. Te działania stanowią warunek konieczny do przeprowadzenia planowanych prac pogłębiarskich i wyburzeniowych.

Zarząd portu informuje w komunikacie, że przygotowania do organizacji projektu pogłębiania zaczynają się już teraz, a docelowe prace mają ruszyć w październiku 2026 r. i potrwać do marca 2027 r.

Następnie Szwedzka Administracja Morska przejmie odpowiedzialność za pogłębianie toru wodnego poza terenem jednostki, od basenu portowego w stronę wejścia do portu. Prace te mają ruszyć jesienią 2027 roku.

Zakończenie całej inwestycji przewidywane jest na 2029 rok.

"Wydarzenia": W Szczecinie zaprezentowano polski prom Jantar Unity Polsat News