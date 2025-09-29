Nowy najwyższy most świata. Gdzie się znajduje?

Chiny znów sięgnęły po rekord - właśnie otwarto tam nowy najwyższy most świata - górski most drogowy Huajiang. Imponująca konstrukcja powstała w południowo-zachodniej prowincji Kuejczou (Guizhou).

Most jest zawieszony 625 metrów nad lustrem wody i rozciąga się na długości 2890 metrów. Ze względu na swoje położenie, Huajiang Canyon Bridge stał się także najdłuższym na świecie górskim mostem o konstrukcji stalowej.

Most łączy trudno dostępne górskie rejony, skracając czas przejazdu między powiatami Zhenfeng i Guanling z dwóch godzin do ok. dwóch minut.

Otwarcie nowego najwyższego mostu świata, Huajiang Canyon Bridge. Zobacz galerię

625 m nad lustrem wody i 2890 m długości. Huajiang Canyon Bridge

Most Huajiang to nie tylko spektakularne osiągnięcie technologiczne, ale też ogromne ułatwienie dla podróżnych, którzy dzięki nowo otwartemu mostowi pokonają dystans szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Most jest przerzucony nad kanionem Huajiang i rzeką Beipan i stanowi część drogi ekspresowej łączącej dystrykt Kuejczou - Liuzhi z powiatem Anlong, słynącym z gór w kształcie piramid.

Konstrukcja mostu Huajiang Grand Canyon obejmuje 93 stalowe kratownice o łącznej masie ponad 21 tys. ton - to trzykrotność wagi wieży Eiffla. Porównując most do tej słynnej wieży z Paryża, warto też odnotować, że jest on od niej ponad dwukrotnie wyższy. Długość głównego przęsła mostu Huajiang wynosi 1420 metrów. Nowy most o ok. 60 metrów pokonał dotychczasowego rekordzistę - most Duge, który znajduje się zaledwie 200 km dalej.

Rozwiń

Rekordzista i atrakcja w jednym. Most Huajiang w Chinach już działa

Most Huajiang w Chinach to w dodatku nie tylko rekordowa przeprawa, ale i atrakcja turystyczna. Obiekt od początku był projektowany tak, aby oprócz przeprawy pełnić też również funkcję rozrywkową - w planach ujęta została panoramiczna winda i taras widokowy, przeszklone kładki, centrum turystyczne, a nawet opcja skoku na bungee z najwyższego mostu świata.

Na szczycie konstrukcji umieszczono też kawiarnię. By wypić kawę z widokiem na kanion, trzeba wjechać kilkaset metrów przeszkloną windą.

Dzięki tym zabiegom rekordzista nie tylko ułatwi życie mieszkańcom regionu w przeprawach, ale i może stać się magnesem na odwiedzających, wspierając tym samym lokalną turystykę.

Kuejczou z szeregiem rekordów. A co z najwyższym mostem Europy?

Region Kuejczou ogółem stał się światowym centrum budownictwa mostowego - znajduje się tam ponad 30 tys. mostów (funkcjonujących lub w budowie). Ponadto, jak wskazuje dziennik "South China Morning Post", spośród 50 najwyższych mostów świata, tylko trzy znajdują się poza Chinami.

W Europie najwyższym mostem jest położony w południowej Francji Millau. Konstrukcja sięga 343 metrów nad dolinę rzeki Tarn, w ciągu autostrady A75.

„Polacy za granicą”: 160 km/h, dwie minuty jazdy. Oto najdłuższa tyrolka na świecie Polsat Play Polsat Play