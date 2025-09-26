Spis treści: Nowy rekord świata wśród kontenerowców. One Innovation to mistrz wagi ciężkiej Największy w historii ładunek płynie do Europy. Będzie go widać z daleka

One Innovation to prawdziwy morski rekordzista wagi ciężkiej. Kontenerowiec, który zmierza właśnie do Europy, ma na pokładzie załadowanych 22 233 kontenerów transportowych. To nowy rekord świata. Poprzedni należał do... również tego samego statku handlowego, kiedy w grudniu 2023 roku transportował 22 000 kontenerów. Wcześniej rekord należał do innego kontenerowca Ocean Network Express, ONE Integrity, który tego samego roku wiózł 21 954 takich ładunków.

Rekordzista w przewozie ładunków drogą morską należy do nowej generacji kontenerowców o teoretycznej maksymalnej ładowności 24 136 kontenerów TEU. To międzynarodowy standard pojemności kontenera o długości 20 stóp (stąd też nazwa Twenty-Foot Equivalent Unit). Dokładne wymiary w systemie metrycznym wynoszą 6,10 × 2,44 × 2,59 m, czyli ok. 39 m³.

Tak niesamowita zdolność przewozowa jednostki pływającej wymaga solidnych podstaw. One Innovation oczywiście je zapewnia. Jego wymiary to 400 m długości i 61,4 m szerokości. Dla porównania: wieża Eiffla ma 330 m, Varso Tower - 310 m, a Pałac Kultury - 237 m wysokości. Po oceanie płynie zatem gigantyczna struktura. To jeden z największych kontenerowców na świecie. Zbudowała go Japan Marine United Corporation w 2023 roku.

One Innovation (IMO: 9939137) należy do floty sześciu megakontenerowców japońskiego przedsiębiorstwa Ocean Network Express (ONE), które jednak działa globalnie, a jego siedziba mieści się w Singapurze. To właśnie stamtąd pod banderą Liberii wyruszył 29 sierpnia w rekordowy rejs. Statek regularnie kursuje między Azją a Europą. Teraz (26 września) płynie z prędkością 14,7 węzła na północ wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki, mijając Mauretanię. Zmierza do Felixstowe w Wielkiej Brytanii, gdzie planowo ma zawinąć do portu na początku października.

Następnym przystankiem ma być Rotterdam w Holandii. Rozładunek tej rekordowej liczby kontenerów w największym porcie Europy wymagać będzie dobrej koordynacji, współpracy i planowania oraz użycia dodatkowych dźwigów. Władze portu już przygotowują się do tej operacji, która ma odbyć się w połowie października.

Ten statek wyróżnia się na morzu nie tylko rozmiarem (należy do klasy Ultra Large Container Vessel - ULCV oraz megamax), ale również... kolorem. Jego jaskraworóżowa barwa (magneta) sprawia, że widać go z daleka i trudno go pomylić z innymi jednostkami pływającymi. ONE używa powszechnie tego koloru w swojej identyfikacji wizualnej.

