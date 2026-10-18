Ostatni lot wielkiego samolotu. Airbus A340-600 przechodzi do historii

W skrócie Lufthansa kończy eksploatację Airbusa A340-600, a jego ostatni rejs międzykontynentalny z Waszyngtonu do Frankfurtu odbędzie się 18 października 2026 r.

Maszyna służyła w barwach przewoźnika przez 23 lata, z przerwą wymuszoną pandemią COVID-19, i zostanie zastąpiona nowocześniejszymi samolotami dwusilnikowymi.

Kariera Airbusa A340-600 została ograniczona przez poluzowanie przepisów ETOPS, co sprawiło, że cztery silniki konstrukcji straciły przewagę nad maszynami dwusilnikowymi.

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Lufthansa kończy dziś pewną erę. W niedzielę rozpocznie się ostatni rejs międzykontynentalny wielkiego samolotu Airbus A340-600, który następnie odejdzie na emeryturę i nastąpi to po ponad dwóch dekadach służby.

Ostatni lot samolotu Airbus A340-600 w barwach przewoźnika Lufthansa

W niedzielę 18 października rozpocznie się lot LH419, który będzie ostatnim w karierze samolotu Airbus A340-600 należącego do Lufthansy. Maszyna wystartuje z Waszyngtonu o godzinie 17:55 czasu lokalnego. Następnie wyląduje w poniedziałek (o godzinie 7:55) na lotnisku w niemieckim Frankfurcie.

To ostatnie lądowanie zakończy 23-letnią historię użytkowania przez Lufthansę samolotów typu A340-600, które przerwała tylko na jakiś czas pandemia COVID-19. Przewoźnik będzie już dysponował wtedy tylko jedną maszyną wyposażoną w cztery silniki i jest nią mniejszy Airbus A340-300. Te samoloty również nie będą długo latać. Ich wycofanie z eksploatacji zaplanowano na 2027 r.

Airbus A340-600 zostanie zastąpiony przez nowocześniejsze samoloty dwusilnikowe. Będą to maszyny Airbus A350 oraz Boeing 787 Dreamliner. W przypadku szerokokadłubowych do dyspozycji pozostaną Airbusy A350-900 oraz A350-1000 i Boeingi 787-9 czy 787-10.

Airbus A340-600 to samolot, który szybko stracił swoje walory

Historia maszyny Airbus A340-600 jest bardzo ciekawa i pokazuje, jak szybki postęp technologiczny może być problematyczny dla konstrukcji nowych samolotów. Ten konkretny zdecydowanie szybko stracił swoje walory i było to spowodowane zmianą przepisów.

Dużą rolę odegrało tu ETOPS, czyli normy bezpieczeństwa dla samolotów dwusilnikowych. W wielkim skrócie spełnienie kryteriów miało gwarantować bezpieczne dolecenie do najbliższego lotniska tylko na jednym silniku. Stąd też konstruktorzy zdecydowali się na umieszczenie w maszynie Airbus A340-600 czterech jednostek napędowych.

Problem jednak w tym, że przepisy zostały w niedługim czasie poluzowane. Dzięki temu umożliwiono dopuszczenie do pokonywania dłuższych tras maszyny dwusilnikowe. Cztery jednostki napędowe Airbusa A340-600 szybko przestały więc być jego atutem.

Produkcja samolotu była przez to ograniczona. Modele A340 w czterech wersjach (200, 300, 500 i 600) wyprodukowano łącznie w liczbie 377 egzemplarzy. Natomiast dwusilnikowych Airbusów A330 stworzono ponad 1675 sztuk i nadal powstają nowe.

Warto dodać, że pierwszy lot Airbusa A340-600 odbył się 23 kwietnia 2001 r. Jednostka o długości 75 metrów mogła zabrać na pokład od 320 do 379 pasażerów. Natomiast w opcji jednoklasowej nawet 475 osób.