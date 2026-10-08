Przewoźnik w ostatnim czasie zintensyfikował rozwój usług cyfrowych i mobilnych, wykorzystując nowoczesne technologie - informuje Joanna Siecińska, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych i rozwoju biznesu.

Niedawno PKP Intercity zakończyło testy łączności satelitarnej opartej na europejskiej konstelacji satelitów niskoorbitowych (LEO), które potwierdziły możliwość wdrożenia stabilnego połączenia takiego internetu na pokładach pociągów.

Wyjaśniła, że internet satelitarny zapewni dostęp do łączności w tzw. białych plamach, czyli miejscach, gdzie nie ma zasięgu na trasie.

- Chodzi o strefy oddalone od miejsc zurbanizowanych, gdzie połączenie niknie ze względu na niewystarczającą infrastrukturę współpracujących operatorów GSM - wskazała.

- Te miejsca chcemy zagospodarować i właśnie w tych konkretnych punktach na mapie chcemy wykorzystać internet satelitarny. Nie wyprze on usług operatorów GSM, tylko będzie stanowił usługę komplementarną - wyjaśniła.

PKP Intercity testuje internet satelitarny

Pierwsze testy internetu satelitarnego w składach PKP Intercity przeprowadzono w lutym 2025 roku.

- Testowaliśmy wtedy Starlinka w składach ED160 (Stadler Flirt), później w sierpniu były testy na Pendolino, a teraz poszliśmy jeszcze dalej, bo sprawdzamy również innych operatorów. W sierpniu br. odbyły się testy rozwiązania OneWeb firmy Eutelsat - powiedziała.

Wyniki wszystkich testów były bardzo pozytywne. Badania wykazały, że jakość internetu satelitarnego była bardzo dobra przez 55 proc. czasu przejazdu, podczas gdy w przypadku operatorów GSM odsetek ten wynosi 18 proc. - zaznaczyła Siecińska. - Oznacza to, że zasięg satelitarny wyraźnie poprawi jakość internetu

Satelitarne Wi-Fi w pociągu. Kiedy rusza pilotaż w Pendolino?

Na przełomie października i listopada zostanie uruchomiony pilotaż internetu satelitarnego na jednym z pociągów Pendolino, który zabierze ze sobą pasażerów.

- Do tej pory testowaliśmy internet satelitarny w pociągach bez podróżnych. Teraz chcemy poznać opinię naszych pasażerów, dlatego po odbyciu przejazdu przeprowadzana będzie ankieta. Zakładamy, że pilotaż potrwa pięć miesięcy - oznajmiła.

Jeżeli testy z pasażerami zakończą się pomyślnie, to odbiorniki internetu satelitarnego zostaną zainstalowane w Pendolino podczas napraw głównych, czyli w latach 2028-2029. Na razie spółka planuje uruchamianie internetu satelitarnego jedynie w składach Pendolino oraz w przyszłości w pociągach Kolei Dużych Prędkości.

Ponadto przewoźnik zwiększa liczbę taboru z dostępem do Wi-Fi. Od 2023 roku liczba wagonów z Wi-Fi wzrosła o 525. Obecnie dostęp do internetu posiada 70 proc. naszych wagonów oraz 100 proc. elektrycznych zespołów trakcyjnych. Firma będzie stale zwiększać dostępność internetu w wagonach.

Nowości w aplikacji PKP Intercity. Graficzny wybór miejsc i self check-in

Spółka systematycznie rozwija aplikację mobilną. Aktualnie korzysta z niej ok. 6 mln pasażerów, a liczba cały czas rośnie. W ostatnim czasie PKP Intercity uruchomiło w aplikacji nowe funkcjonalności. W ramach powiadomień pasażer otrzymuje np. przypomnienie o posiadanej rezerwacji, o zbliżającej się podróży, o zakończeniu podróży oraz czasie przewidzianym na przesiadkę, o zmianie statusu zamówienia Wars.

Spółka wdrożyła nową, odświeżoną formę prezentowania informacji o opóźnieniach. Prezentowane są na ekranie głównym, jak i na bilecie w aplikacji. Wprowadzono również logowanie za pomocą kont w mediach społecznościowych.

Liczba uczestników programu lojalnościowego PKP Intercity wzrosła do 600 tys., a suma zgromadzonych przez nich punktów do 1,3 mld.

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem możliwości graficznego wyboru miejsca do siedzenia na podróże w komunikacji krajowej z przesiadkami. Obecnie taka opcja jest możliwa jedynie na przejazdach bezpośrednich; na bilecie przesiadkowym miejsce w obu pociągach jest przydzielane automatycznie.

- Chcemy, by taka funkcja weszła w życie jeszcze w tym roku - dodała Joanna Siecińska.

Ponadto firma pracuje nad wprowadzeniem w pociągach Pendolino opcji self check-in, czyli samodzielnej kontroli biletów przez pasażerów. Dzięki temu konduktor nie będzie musiał sprawdzać biletu osoby, która odprawiła się wcześniej w aplikacji przewoźnika.

Trwają też prace nad nowym Centralnym Systemem Sprzedaży, który będzie wdrażany stopniowo w PKP Intercity. Ma on automatycznie dobierać najkorzystniejszą ofertę i dostępne ulgi, niezależnie od kanału zakupu. Umożliwi też zakup bardziej złożonych podróży, także z przesiadkami i na trasach międzynarodowych, nawet na jednym bilecie obejmującym do sześciu odcinków. Łatwiejsze stanie się również kupowanie biletów dla rodzin i grup (wzrost z 6 do 24 osób) oraz łączenie różnych ulg i ofert.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 mln pasażerów. Spółka szacuje, że w 2026 r. będzie to 96 mln osób.



