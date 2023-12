Spis treści: 01 Pociąg na lotnisko w Katowicach

02 Rozwój trasy w planach

03 Lotnisko pnie się w górę

Pociąg na lotnisko w Katowicach

Inwestycja polegająca na otwarciu nowej trasy kolejowej była konieczna. Port lotniczy Katowice-Pyrzowice od lat regularnie zwiększał liczbę obsługiwanych pasażerów. Stając się coraz popularniejszym lotniskiem był jednak pozbawiony skutecznego połączenia kolejowego, co było dużym utrudnieniem dla wielu pasażerów. To jednak uległo zmianie.

10 grudnia, czyli w minioną niedzielę ruszył pierwszy pociąg w kierunku lotniska. Ten wyruszył z Częstochowy i zatrzymał się na stacji Pyrzowice Lotnisko. Połączenie nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie zostało uruchomione przez PKP. Każdego dnia trasą przejedzie 10 pociągów.

Rozwój trasy w planach

Obecnie trasa pociągu to Częstochowa - Zawiercie - Pyrzowice Lotnisko - Tarnowskie Góry, a jej przejechanie z Częstochowy zajmuje około 60 minut. Wkrótce może doczekać się ona usprawnień. Te nie zostały jeszcze wdrożone z uwagi na remont linii nr 131.

Dużą zmianą będzie też przebudowa węzła katowickiego, dzięki czemu pociąg będzie mógł wjechać też do centrum miasta. Obecnie pociąg kolei Śląskich zatrzymuje się na stacjach Częstochowa, Częstochowa Raków, Poraj, Myszków, Zawiercie, Poręba, Siewierz, Mierzęcice, Pyrzowice Lotnisko, Miasteczko Śląskie Centrum, Tarnowskie Góry.

Lotnisko pnie się w górę

Trasa kolejowa będzie stanowić ważny czynnik rozwoju dla portu lotniczego w województwie śląskim. Ten do tej pory radził sobie świetnie, a ułatwienia w dotarciu do lotniska tylko to poprawi. Warto zauważyć, że sytuacja lotniska jest specyficzna - choć w nazwie ma Katowice, to jest oddalone od miasta o 30 kilometrów. Mimo to będzie obsługiwać pasażerów z aglomeracji śląskiej, Częstochowy i nie tylko. To miliony pasażerów chętnych na skorzystanie z oferty portu.

Lotnisko Katowice-Pyrzowice to 4. port lotniczy w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Wartości te stale rosną, a jeszcze w tym roku przekroczono granicę 5 milionów osób, które skorzystały z usług lotniska. Według szacunków w 2028 roku port lotniczy z woj. śląskiego obsłuży ponad 7 milionów. To jedno z największych lotnisk w Polsce.

Dokąd można latać z Katowic? W ofercie znajdziemy wiele połączeń, w tym również czarterowych, linii Legacy i przewoźników budżetowych. Loty z Katowic to m.in.:

Malta

Dortmund

Londyn

Warszawa

Oslo

Kopenhaga

Eindhoven

Madera

Katania

Frankfurt

Alicante

Siatka połączeń nieustannie się rozwija, oferując pasażerom zarówno kierunki wakacyjne, jak i biznesowe.