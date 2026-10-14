Sezon wakacyjny już się skończył, ale to nie oznacza końca podróżowania. Wiele osób dopiero teraz rozpoczyna swoje urlopy, aby uniknąć dużych tłumów w popularnych destynacjach. Część już zakupiła bilety lotnicze, tymczasem okazuje się, że warto rozważyć podróż pociągami - może to być nawet szybsze rozwiązanie.

Zapomnij o samolocie, wybierz pociąg

Wybór samolotu na krótkie i średnie odległości między głównymi miastami europejskimi nie zawsze jest najlepszą opcją. Po uwzględnieniu czasu przejazdu na lotnisko, później kontroli bezpieczeństwa, odbioru bagażu i dalszej podróży, może się okazać, że kolej ma znaczną przewagę.

Według Omio, globalnej internetowej platformy rezerwacji podróży, pociągi często pozwalają pasażerom dotrzeć do celu szybciej. W dodatku są tańsze i pomagają chronić środowisko.

Portal przeanalizował 25 najpopularniejszych tras międzymiastowych w Europie, oferowanych przez tysiąc przewoźników. Porównał czas podróży "od drzwi do drzwi", a także ceny biletów i dostęp do centrów miast. Lotniska znajdują się zazwyczaj daleko od cywilizacji, a sam dojazd do hotelu może wydłużyć czas podróży nawet o godzinę lub dłużej, szczególnie jeśli natrafimy na korki w centrum. Dworce kolejowe usytuowane są zwykle w ścisłym centrum. Znika ponadto konieczność dokonania odprawy, a po wyjściu z pociągu można ruszyć prosto na podbój miasta.

Porównanie tych dwóch środków transportu ma sens tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę rzeczywisty czas podróży - od drzwi domu do miejsca docelowego. To właśnie wtedy uwypuklają się największe różnice, a przewaga samolotu często znika.

Rozbudowa europejskiej sieci kolejowej w 2026 roku sprawiła, że podróż pociągiem stała się lepszym i bardziej logicznym wyborem dla milionów ludzi.

Zaoszczędź ponad dwie godziny na podróży

Nie dość, że będziesz na miejscu szybciej, to jeszcze zachowasz ponad 170 euro w kieszeni. Podróż z Brukseli do Paryża samolotem trwa 265 minut i kosztuje około 209 euro. Czas jazdy pociągu to tylko 125 minut, a cena? 34 euro. Różnica czasu wynosi zatem 140 minut, które możesz przeznaczyć na zwiedzanie, spokojny posiłek, odpoczynek po podróży lub wynajęcie roweru, ponieważ w stolicy Francji rozciąga się ponad tysiąc kilometrów ścieżek rowerowych, otwiera się w nowym oknie.

Podobny rekord szybkości bije połączenie Warszawa-Kraków. Obsługują je PLL LOT i sam czas w powietrzu wynosi około 55 minut, jednak łącznie z wcześniejszym przybyciem na lotnisko i dojazdem do centrum miasta pociąg wypada lepiej.

Inne ciekawe zestawienia czasowe to m.in.:

z Madrytu do Walencji - lot 240 min /69 euro - pociąg 130 min /16 euro - zaoszczędzone 110 minut ;

z Mediolanu do Florencji - lot 240 min /197 euro - pociąg 140 min /27 euro - zaoszczędzone 100 minut ;

z Madrytu do Sewilli - lot 250 min/36,96 euro - pociąg 170 min/10,51 euro - zaoszczędzone 80 minut.

Dodatkowa gotówka w kieszeni

Cena biletu to niejedyna oszczędność. Linie lotnicze doliczają dodatkowe koszty, takie jak opłata za bagaż, wybór miejsca - a także z własnej kieszeni musimy zapłacić za transport na i z lotniska. Pamiętajmy jednak, że Unia Europejska wprowadza rewolucyjne zmiany i już pod koniec 2027 roku pasażerowie mogą zyskać prawo do zabierania dodatkowej torby w cenie standardowego biletu, o czym informowałam w GeekWeek.pl, otwiera się w nowym oknie na początku miesiąca. Do tej pory podróż pociągiem może okazać się rozsądniejsza, jeśli mamy więcej walizek.

W przypadku kolei znika większość tych wydatków, a w dodatku mamy większy luz pod względem pakowania bagażu - nie musimy przejmować się ograniczeniami dotyczącymi przewozu płynów i elektroniki.



