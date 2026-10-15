Pociągi w Polsce będą kursować jak metro. Wielka zmiana od 13 grudnia

Spis treści: Nowy sposób organizacji połączeń dalekobieżnych. Zmiany od 13 grudnia Rekordowa liczba połączeń i nowe trasy Większa przepustowość i krótszy czas przejazdu pociągów

Nowy sposób organizacji połączeń dalekobieżnych. Zmiany od 13 grudnia

Pierwsza rewolucja na polskich torach to wprowadzenie nowego sposobu organizacji połączeń dalekobieżnych. Już od 13 grudnia tego roku pociągi będą kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach, w regularnych odstępach czasu. Pasażerowie łatwiej zaplanują podróż, a przesiadki będą lepiej skoordynowane. Co więcej, PKP w końcu stworzyło coś, co powinno funkcjonować już od dawna. Powstanie bowiem mapa przypominająca schematy znane z metra.

PKP postanowiło w końcu "wejść" w XXI wiek. Pasażerowie dostaną schemat połączeń pasażerskich, który od dawna ułatwia podróżowanie pasażerom metra. PKP Intercity materiał prasowy

Nowy układ opiera się na liniach, z których każda ma określony numer, trasę i częstotliwość kursowania pociągów. Symbol Ex oznacza połączenia ekspresowe EIP i EIC, których pociągi zatrzymują się przede wszystkim w największych miastach. I tak na trasie Ex03 z Krakowa przez Warszawę do Trójmiasta składy kursują co godzinę.

To nie wszystko. Linie Ex01 z Warszawy przez Poznań do Berlina oraz Ex02 z Warszawy przez Opole do Wrocławia to połączenia co dwie godziny. Z kolei na liniach Ex11 z Warszawy przez Poznań do Szczecina oraz Ex04 z Katowic przez Warszawę do Trójmiasta pociągi kursują co cztery godziny. Na mapie wszystkie te trasy oznaczono kolorem czerwonym.

Literą P wyróżniono linie obsługiwane przez pociągi IC i TLK, ze standardową siatką zatrzymań. Oznaczenie Px dotyczy natomiast połączeń IC z ograniczoną liczbą postojów, umożliwiających szybszy przejazd między wybranymi miastami. W obu przypadkach docelowo przewidziano kursy co cztery godziny.

Rekordowa liczba połączeń i nowe trasy

Grudniowa rewolucja na kolei to także rosnąca liczba połączeń. Na rozkładzie PKP Intercity pojawi się 600 pociągów dziennie, a w okresie letnim zwiększy się do 622. To wzrost odpowiednio o 50 proc. i ponad 44 proc. w porównaniu z rozkładem jazdy 2022/2023.

To niejedyne dobre wieści, będą bowiem także stare-nowe trasy i powrót kolei do mniejszych miejscowości. W planach jest między innymi uruchomienie po 16 latach pociągu dalekobieżnego do Olecka. Od czerwca 2027 r. planowane jest także uruchomienie sześciu par pociągów dziennie na trasie Warszawa - Łomża przez Ostrołękę.

Większa przepustowość i krótszy czas przejazdu pociągów

Nowy rozkład jazdy pociągów, który wejdzie w życie 13 grudnia, będzie rekordowy pod względem skali poprawy parametrów. Przewoźnicy będą mogli jechać szybciej na ponad 3 tys. km torów. To nie udałoby się bez środków z Krajowego Planu Odbudowy, dzięki którym udało się skrócić czasy przejazdu, zapewnić większą przepustowość, a także zwiększyć bezpieczeństwo na kolei.

Tylko w latach 2004-2026 nakłady na inwestycje w infrastrukturę kolejową przekroczyły 150 mld zł, a prace objęły ponad 20 tys. km tras. Z Krajowego Planu Odbudowy PLK wykorzystały niemal 12 mld zł, będąc największym beneficjentem środków KPO przeznaczonych na infrastrukturę transportową w Polsce.

Zakres wykonanych przez PLK prac z KPO znacząco przewyższył pierwotne założenia. Zamiast zakładanych początkowo blisko 500 kilometrów, pracami objęto ponad 1200 kilometrów linii kolejowej. Pozytywne zmiany pasażerowie odczują już w pierwszej połowie grudnia.



