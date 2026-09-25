Podkarpacie buduje giganta. 1760 metrów mostu nad Sanem

Julia Król

Julia Król

Stalowa Wola przygotowuje się na otwarcie gigantycznej inwestycji, która zmieni układ komunikacyjny w całym regionie. Najdłuższy most na Podkarpaciu ma nie tylko odciążyć drogi, ale również stać się impulsem do rozwoju gospodarczego miasta i gmin.

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Nowoczesny most typu extradosed o długości 1760 m nad Sanem, wsparty na pylonach, otoczony zielenią.
To będzie nowa wizytówka Podkarpacia. Kończy się budowa mostu o długości 1760 mUM Stalowa Wolamateriały prasowe

Kończy się budowa gigantycznego mostu w Stalowej Woli

W Stalowej Woli powstaje najdłuższy most na Podkarpaciu i jeden z najdłuższych tego typu obiektów w Polsce. Konstrukcja o długości 1760 metrów jest przerzucona nad Sanem i Bukową. Do użytku ma zostać oddana jeszcze w tym roku.

- Na Podkarpaciu na pewno jest to najdłuższy most, bodajże trzeci w Polsce, więc to duża, potężna inwestycja - powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

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Konstrukcja wykonana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii

Jego budowa ruszyła we wrześniu 2023 roku. Składa się z czterech niezależnych sekcji: estakada południowa, most główny, estakada dojazdowa i estakada północna. Główna część mostu została wykonana w nowoczesnej technologii extradosed, która łączy cechy mostu podwieszanego i sprężonego belkowego.

Do wznoszenia samej płyty pomostu użyto rzadko stosowanej w Polsce technologii MSS, czyli systemu rusztowania przejezdnego. Urządzenie szalunkowe przesuwa się wzdłuż osi budowanego obiektu, z jednej podpory na kolejną. W ten sposób konstrukcja zostaje wzniesiona szybko i precyzyjnie.

- Żeby wykonać ten obiekt, musieliśmy również wykonać podpory tymczasowe w rzece. Niski stan wody i susza hydrologiczna bardzo nam tę sprawę utrudniały - mówił portalowi miejskiemu Michał Bracha, dyrektor techniczny kontraktu.

Nowoczesny most podwieszany z betonowymi pylony i stalowymi linami rozciągniętymi nad szeroką rzeką, otoczony zielonym lasem po obu stronach brzegu.
Most został wykonany w towoczesnej technologii extradosed, jednak nie obyło się bez komplikacji.UM Stalowa Wolamateriał prasowy

Otwierają się zupełnie nowe możliwości rozwojowe regionu

Po ukończeniu prac projekt rozbuduje istniejący odcinek drogi wojewódzkiej nr 855 o długości prawie 5 kilometrów, łącząc północne i południowe rejony miasta wraz z gminami Pysznica, Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Poprawi także bezpieczeństwo i komfort podróżowania w całym regionie, przejmując znaczną część ruchu - w tym transportu ciężkiego związanego z przemysłem i strefą gospodarczą. To sprawi, że sieć drogowa używana dotychczas zostanie odciążona.

- Trzeci most na Sanie stwarza zupełnie nowe możliwości. To nowy horyzont rozwoju Stalowej Woli. Komunikacyjnie, transportowo i gospodarczo - podkreślił prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny.

Jeśli pogoda pozwoli, kierowcy będą mogli skorzystać z mostu już pod koniec roku, ponieważ obecnie trwają już prace wykończeniowe.

Koszt inwestycji to blisko 400 milionów złotych, z czego 95 milionów to środki z budżetu województwa, a pozostała kwota pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowy most nie tylko skróci czas przejazdu, lecz również stworzy Stalowej Woli i sąsiednim gminom całkiem nowe perspektywy rozwoju.

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