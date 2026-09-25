Kończy się budowa gigantycznego mostu w Stalowej Woli
W Stalowej Woli powstaje najdłuższy most na Podkarpaciu i jeden z najdłuższych tego typu obiektów w Polsce. Konstrukcja o długości 1760 metrów jest przerzucona nad Sanem i Bukową. Do użytku ma zostać oddana jeszcze w tym roku.
- Na Podkarpaciu na pewno jest to najdłuższy most, bodajże trzeci w Polsce, więc to duża, potężna inwestycja - powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.
Konstrukcja wykonana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii
Jego budowa ruszyła we wrześniu 2023 roku. Składa się z czterech niezależnych sekcji: estakada południowa, most główny, estakada dojazdowa i estakada północna. Główna część mostu została wykonana w nowoczesnej technologii extradosed, która łączy cechy mostu podwieszanego i sprężonego belkowego.
Do wznoszenia samej płyty pomostu użyto rzadko stosowanej w Polsce technologii MSS, czyli systemu rusztowania przejezdnego. Urządzenie szalunkowe przesuwa się wzdłuż osi budowanego obiektu, z jednej podpory na kolejną. W ten sposób konstrukcja zostaje wzniesiona szybko i precyzyjnie.
- Żeby wykonać ten obiekt, musieliśmy również wykonać podpory tymczasowe w rzece. Niski stan wody i susza hydrologiczna bardzo nam tę sprawę utrudniały - mówił portalowi miejskiemu Michał Bracha, dyrektor techniczny kontraktu.
Otwierają się zupełnie nowe możliwości rozwojowe regionu
Po ukończeniu prac projekt rozbuduje istniejący odcinek drogi wojewódzkiej nr 855 o długości prawie 5 kilometrów, łącząc północne i południowe rejony miasta wraz z gminami Pysznica, Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Poprawi także bezpieczeństwo i komfort podróżowania w całym regionie, przejmując znaczną część ruchu - w tym transportu ciężkiego związanego z przemysłem i strefą gospodarczą. To sprawi, że sieć drogowa używana dotychczas zostanie odciążona.
- Trzeci most na Sanie stwarza zupełnie nowe możliwości. To nowy horyzont rozwoju Stalowej Woli. Komunikacyjnie, transportowo i gospodarczo - podkreślił prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny.
Jeśli pogoda pozwoli, kierowcy będą mogli skorzystać z mostu już pod koniec roku, ponieważ obecnie trwają już prace wykończeniowe.
Koszt inwestycji to blisko 400 milionów złotych, z czego 95 milionów to środki z budżetu województwa, a pozostała kwota pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowy most nie tylko skróci czas przejazdu, lecz również stworzy Stalowej Woli i sąsiednim gminom całkiem nowe perspektywy rozwoju.