Kończy się budowa gigantycznego mostu w Stalowej Woli

W Stalowej Woli powstaje najdłuższy most na Podkarpaciu i jeden z najdłuższych tego typu obiektów w Polsce. Konstrukcja o długości 1760 metrów jest przerzucona nad Sanem i Bukową. Do użytku ma zostać oddana jeszcze w tym roku.

- Na Podkarpaciu na pewno jest to najdłuższy most, bodajże trzeci w Polsce, więc to duża, potężna inwestycja - powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Konstrukcja wykonana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii

Jego budowa ruszyła we wrześniu 2023 roku. Składa się z czterech niezależnych sekcji: estakada południowa, most główny, estakada dojazdowa i estakada północna. Główna część mostu została wykonana w nowoczesnej technologii extradosed, która łączy cechy mostu podwieszanego i sprężonego belkowego.

Do wznoszenia samej płyty pomostu użyto rzadko stosowanej w Polsce technologii MSS, czyli systemu rusztowania przejezdnego. Urządzenie szalunkowe przesuwa się wzdłuż osi budowanego obiektu, z jednej podpory na kolejną. W ten sposób konstrukcja zostaje wzniesiona szybko i precyzyjnie.

- Żeby wykonać ten obiekt, musieliśmy również wykonać podpory tymczasowe w rzece. Niski stan wody i susza hydrologiczna bardzo nam tę sprawę utrudniały - mówił portalowi miejskiemu Michał Bracha, dyrektor techniczny kontraktu.

Most został wykonany w towoczesnej technologii extradosed, jednak nie obyło się bez komplikacji. UM Stalowa Wola materiał prasowy

Otwierają się zupełnie nowe możliwości rozwojowe regionu

Po ukończeniu prac projekt rozbuduje istniejący odcinek drogi wojewódzkiej nr 855 o długości prawie 5 kilometrów, łącząc północne i południowe rejony miasta wraz z gminami Pysznica, Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Poprawi także bezpieczeństwo i komfort podróżowania w całym regionie, przejmując znaczną część ruchu - w tym transportu ciężkiego związanego z przemysłem i strefą gospodarczą. To sprawi, że sieć drogowa używana dotychczas zostanie odciążona.

- Trzeci most na Sanie stwarza zupełnie nowe możliwości. To nowy horyzont rozwoju Stalowej Woli. Komunikacyjnie, transportowo i gospodarczo - podkreślił prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny.

Jeśli pogoda pozwoli, kierowcy będą mogli skorzystać z mostu już pod koniec roku, ponieważ obecnie trwają już prace wykończeniowe.

Rozwiń

Koszt inwestycji to blisko 400 milionów złotych, z czego 95 milionów to środki z budżetu województwa, a pozostała kwota pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowy most nie tylko skróci czas przejazdu, lecz również stworzy Stalowej Woli i sąsiednim gminom całkiem nowe perspektywy rozwoju.



