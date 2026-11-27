W skrócie Zmiana klimatu oraz zjawisko El Niño mogą prowadzić do częstszego występowania turbulencji, problemów z oblodzeniem i trudniejszych warunków startu w upalne dni.

Turbulencje w czystym powietrzu stają się coraz częstsze, co potwierdzają dane o ich wzroście nad północnym Atlantykiem o 55 proc. w porównaniu do 1979 roku.

Wysokie temperatury zmniejszają siłę nośną skrzydeł przez rzadsze powietrze, co w upalne dni może wymuszać na liniach lotniczych ograniczenie liczby pasażerów.

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Samolot to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. Ale pogoda czasem potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych pilotów. Turbulencje, oblodzenie czy ekstremalny upał to zagrożenia, z którymi lotnictwo zmaga się od lat. Tyle że zmiana klimatu może sprawić, że niektóre z nich będą pojawiały się częściej, a przewidywanie tych zagrożeń będzie trudniejsze. Znaczenie może mieć też El Niño, zjawisko wpływające na temperaturę oceanów i pogodę.

Turbulencje niewidoczne dla radarów

Szczególnie kłopotliwe są turbulencje w czystym powietrzu. Powstają m.in. w pobliżu prądów strumieniowych, gdzie szybko zmienia się prędkość lub kierunek wiatru. Nie towarzyszą im chmury, więc radar pokładowy może ich nie wykryć. Badania wskazują, że ocieplenie klimatu zwiększa różnice temperatur w górnych warstwach atmosfery, co może nasilać zmienność wiatrów. Według badania z 2023 r. , otwiera się w nowym okniesilne turbulencje tego rodzaju nad północnym Atlantykiem były o 55 proc. częstsze niż w 1979 roku. El Niño może dokładać swoje. Podczas wyjątkowo silnych epizodów wzrost ścinania wiatru na wysokościach, na których latają samoloty, sprzyja turbulencjom.

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Nie wszystkie zagrożenia są równie dobrze poznane

Oblodzenie pojawia się, kiedy samolot trafia na przechłodzone krople wody, które zamarzają po zetknięciu z jego powierzchnią. Narastający lód zmienia aerodynamikę (zwiększa opór i masę). W skrajnych sytuacjach może zakłócić pracę silników, czujników. Wpływ ocieplenia na oblodzenie wciąż jest badany.

O oblodzeniu mówi się w ostatnim czasie częściej, zwłaszcza po katastrofie Learjet60, którą opisywaliśmy w Interii Geekweek, otwiera się w nowym oknie. Ale ciekawostką może być również to, że nie tylko niska, ale i wysoka temperatura utrudnia lot. Ciepłe powietrze jest rzadsze, przez co skrzydła wytwarzają mniej siły nośnej. Przy bardzo gorącej pogodzie i krótkim pasie startowym linie mogą ograniczać liczbę pasażerów lub ładunek.

Prognozy, radar, meldunki pilotów i nowe systemy analizujące dane pomagają omijać niebezpieczne obszary. Ale nie zawsze wychwytują szybko rozwijające się, niewielkie zjawiska. Mimo wszystko warto pamiętać, że samoloty są projektowane z myślą o turbulencjach, a ryzyko poważnych obrażeń pozostaje niskie.



