W skrócie
- Zmiana klimatu oraz zjawisko El Niño mogą prowadzić do częstszego występowania turbulencji, problemów z oblodzeniem i trudniejszych warunków startu w upalne dni.
- Turbulencje w czystym powietrzu stają się coraz częstsze, co potwierdzają dane o ich wzroście nad północnym Atlantykiem o 55 proc. w porównaniu do 1979 roku.
- Wysokie temperatury zmniejszają siłę nośną skrzydeł przez rzadsze powietrze, co w upalne dni może wymuszać na liniach lotniczych ograniczenie liczby pasażerów.
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Samolot to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. Ale pogoda czasem potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych pilotów. Turbulencje, oblodzenie czy ekstremalny upał to zagrożenia, z którymi lotnictwo zmaga się od lat. Tyle że zmiana klimatu może sprawić, że niektóre z nich będą pojawiały się częściej, a przewidywanie tych zagrożeń będzie trudniejsze. Znaczenie może mieć też El Niño, zjawisko wpływające na temperaturę oceanów i pogodę.
Turbulencje niewidoczne dla radarów
Szczególnie kłopotliwe są turbulencje w czystym powietrzu. Powstają m.in. w pobliżu prądów strumieniowych, gdzie szybko zmienia się prędkość lub kierunek wiatru. Nie towarzyszą im chmury, więc radar pokładowy może ich nie wykryć. Badania wskazują, że ocieplenie klimatu zwiększa różnice temperatur w górnych warstwach atmosfery, co może nasilać zmienność wiatrów. Według badania z 2023 r. , otwiera się w nowym okniesilne turbulencje tego rodzaju nad północnym Atlantykiem były o 55 proc. częstsze niż w 1979 roku. El Niño może dokładać swoje. Podczas wyjątkowo silnych epizodów wzrost ścinania wiatru na wysokościach, na których latają samoloty, sprzyja turbulencjom.
Nie wszystkie zagrożenia są równie dobrze poznane
Oblodzenie pojawia się, kiedy samolot trafia na przechłodzone krople wody, które zamarzają po zetknięciu z jego powierzchnią. Narastający lód zmienia aerodynamikę (zwiększa opór i masę). W skrajnych sytuacjach może zakłócić pracę silników, czujników. Wpływ ocieplenia na oblodzenie wciąż jest badany.
O oblodzeniu mówi się w ostatnim czasie częściej, zwłaszcza po katastrofie Learjet60, którą opisywaliśmy w Interii Geekweek, otwiera się w nowym oknie. Ale ciekawostką może być również to, że nie tylko niska, ale i wysoka temperatura utrudnia lot. Ciepłe powietrze jest rzadsze, przez co skrzydła wytwarzają mniej siły nośnej. Przy bardzo gorącej pogodzie i krótkim pasie startowym linie mogą ograniczać liczbę pasażerów lub ładunek.
Prognozy, radar, meldunki pilotów i nowe systemy analizujące dane pomagają omijać niebezpieczne obszary. Ale nie zawsze wychwytują szybko rozwijające się, niewielkie zjawiska. Mimo wszystko warto pamiętać, że samoloty są projektowane z myślą o turbulencjach, a ryzyko poważnych obrażeń pozostaje niskie.