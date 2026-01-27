Za konstrukcję odpowiada należąca do państwowego giganta China State Shipbuilding Corporation (CSSC) stocznia Guangzhou Shipyard International Co., ale co ciekawe jednostka powstała na zamówienie południowokoreańskiego operatora HMM, który powraca na rynek przewozów samochodowych po latach skupiania na kontenerach.

Statek na LNG

Nowy samochodowiec to jednostka napędzana dwupaliwowym silnikiem LNG, zaprojektowana zgodnie z normami emisji Tier III Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Oznacza to redukcję emisji tlenków azotu o blisko 80 proc. w porównaniu z tradycyjnymi statkami spalinowymi.

Statek ma 230 metrów długości, 40 metrów szerokości i 14 pokładów ładunkowych, które można konfigurować w zależności od rodzaju pojazdów. Na pokład trafią zarówno samochody spalinowe, elektryczne, wodorowe, jak i ciężarówki.

To konstrukcja, która wyznacza nowy standard w klasie Ultra Large Car Carrier (ULCC). Jeszcze niedawno rekord należał do jednostek Anji Soundness i Anji Ansheng (SAIC Motor) o pojemności 9500 aut, dziś Chińczycy zawieszają poprzeczkę znacznie wyżej.

Chińska stoczniowa ofensywa

Projekt dla HMM to element większej układanki, strategii ekspansji chińskiego przemysłu morskiego, który coraz silniej łączy się z rosnącym eksportem samochodów. W 2025 roku Chiny wysłały za granicę ponad 7 mln pojazdów, z czego coraz większą część stanowiły auta elektryczne.

Producenci tacy jak BYD czy Leapmotor nie tylko produkują samochody, ale budują też własne floty transportowe. BYD posiada już osiem własnych jednostek o zdolności przewozowej ponad miliona aut rocznie, a Leapmotor uruchomił w 2025 roku dedykowany samochodowiec, który przewiezie do Europy 2500 samochodów EV w jednym rejsie.

