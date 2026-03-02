Spis treści: Odwołane loty na Bliski Wschód Polscy turyści uwięzieni w Dubaju Pierwszy samolot opuścił Abu Zabi ZEA pokryje wszystkie koszty przedłużającego się wyjazdu turystów Infolinia dla Polaków uwięzionych na Bliskim Wschodzie

Odwołane loty na Bliski Wschód

Konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadził do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad kluczowymi trasami lotniczymi łączącymi Azję i Europę. Polscy turyści, i nie tylko, czekają na powrót do domu. Szef MSZ Radosław Sikorski zapewnił w sobotę, że polscy obywatele są aktualnie bezpieczni.

W sobotę doszło do uderzeń w lotniska w Dubaju i Abu Zabi.

Wizz Air potwierdził, że zawiesza wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu - do dnia 7 marca włącznie. Loty w regionie odwołały także inne linie, m.in. Lufthansa, holenderska KLM czy Air France.

Samolot PLL LOT, który w sobotę leciał z Warszawy do Dubaju, został zawrócony. Odwoływane są kolejne loty, a rejsy do Tel Awiwu są wstrzymane do 15 marca, jak podaje rzecznik prasowy linii lotniczej Krzysztof Moczulski na platformie X.

Polscy turyści uwięzieni w Dubaju

Polscy podróżni relacjonowali portalowi epoznan.pl, że musieli czekać w samolocie trzy godziny na płycie dubajskiego lotniska, po czym polecono im opuścić pokład.

- Pasażerom zaleca się, aby nie udawali się w tej chwili na lotnisko i skontaktowali się bezpośrednio z odpowiednimi liniami lotniczymi w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących swoich lotów - poinformowało biuro prasowe Dubaju.

Większość linii transportowych wdrożyła elastyczne regulacje, dzięki którym podróżujący będą mogli bezpłatnie zmienić termin podróży lub ubiegać się o pełny zwrot kosztów odwołanych lotów.

Pierwszy samolot opuścił Abu Zabi

Obecnie pierwszy samolot odleciał z Abu Zabi, jak przekazuje NEXTA na platformie X. Odprawa na niektórych lotach na lotnisku została ponownie otwarta, a pierwszym samolotem startującym z ZEA po zamknięciu przestrzeni powietrznej był samolot transportowy linii Etihad Airways, lecący do Hongkongu.

ZEA pokryje wszystkie koszty przedłużającego się wyjazdu turystów

Wydział gospodarki i turystyki Dubaju polecił hotelom przedłużenie pobytu gości, nawet jeśli nie są oni jeszcze gotowi pokryć kosztów dłuższej wizyty. Jak informuje CNN, turyści udali się do spokojniejszych części kraju, a w Hatcie, niedaleko granicy z Omanem, co najmniej jeden hotel przekształcił salę konferencyjną w prowizoryczne schronienie dla turystów, którzy nie mogli wrócić do domu po wymeldowaniu się.

Dubaj szczycił się bezpieczeństwem i stabilnością, więc nie ma publicznych schronów przeciwbombowych i wielu mieszkańców chroniło się w podziemnych parkingach.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zobowiązały się do pokrycia wszystkich kosztów pasażerów dotkniętych zamknięciem przestrzeni powietrznej. Zapewniono im zakwaterowanie, posiłki i napoje.

- Uprzejmie prosimy o przedłużenie ich pobytu do czasu, gdy będą mogli wyjechać. Koszt przedłużonego pobytu zostanie pokryty przez Departament Kultury i Turystyki Abu Zabi - napisano w piśmie skierowanym do hoteli.

Infolinia dla Polaków uwięzionych na Bliskim Wschodzie

W sobotę o godzinie 17 uruchomiono specjalną infolinię dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Działa ona pod numerem +48 22 523 88 80.

