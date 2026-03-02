Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie po odwołaniu lotów. ZEA udzielają pomocy
Konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadził do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad kluczowymi trasami łączącymi Azję i Europę, co powoduje masowe odwoływanie lotów, w tym tych obsługiwanych przez PLL LOT, Wizz Air oraz inne duże linie lotnicze. Polscy turyści utknęli m.in. w Dubaju, gdzie lokalne władze i hotele zapewniają im przedłużony pobyt, zakwaterowanie oraz wyżywienie na koszt ZEA. Uruchomiono również specjalną infolinię wspierającą Polaków na Bliskim Wschodzie.
Spis treści:
- Odwołane loty na Bliski Wschód
- Polscy turyści uwięzieni w Dubaju
- Pierwszy samolot opuścił Abu Zabi
- ZEA pokryje wszystkie koszty przedłużającego się wyjazdu turystów
- Infolinia dla Polaków uwięzionych na Bliskim Wschodzie
Odwołane loty na Bliski Wschód
Konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadził do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad kluczowymi trasami lotniczymi łączącymi Azję i Europę. Polscy turyści, i nie tylko, czekają na powrót do domu. Szef MSZ Radosław Sikorski zapewnił w sobotę, że polscy obywatele są aktualnie bezpieczni.
W sobotę doszło do uderzeń w lotniska w Dubaju i Abu Zabi.
Wizz Air potwierdził, że zawiesza wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu - do dnia 7 marca włącznie. Loty w regionie odwołały także inne linie, m.in. Lufthansa, holenderska KLM czy Air France.
Samolot PLL LOT, który w sobotę leciał z Warszawy do Dubaju, został zawrócony. Odwoływane są kolejne loty, a rejsy do Tel Awiwu są wstrzymane do 15 marca, jak podaje rzecznik prasowy linii lotniczej Krzysztof Moczulski na platformie X.
Polscy turyści uwięzieni w Dubaju
Polscy podróżni relacjonowali portalowi epoznan.pl, że musieli czekać w samolocie trzy godziny na płycie dubajskiego lotniska, po czym polecono im opuścić pokład.
- Pasażerom zaleca się, aby nie udawali się w tej chwili na lotnisko i skontaktowali się bezpośrednio z odpowiednimi liniami lotniczymi w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących swoich lotów - poinformowało biuro prasowe Dubaju.
Większość linii transportowych wdrożyła elastyczne regulacje, dzięki którym podróżujący będą mogli bezpłatnie zmienić termin podróży lub ubiegać się o pełny zwrot kosztów odwołanych lotów.
Pierwszy samolot opuścił Abu Zabi
Obecnie pierwszy samolot odleciał z Abu Zabi, jak przekazuje NEXTA na platformie X. Odprawa na niektórych lotach na lotnisku została ponownie otwarta, a pierwszym samolotem startującym z ZEA po zamknięciu przestrzeni powietrznej był samolot transportowy linii Etihad Airways, lecący do Hongkongu.
ZEA pokryje wszystkie koszty przedłużającego się wyjazdu turystów
Wydział gospodarki i turystyki Dubaju polecił hotelom przedłużenie pobytu gości, nawet jeśli nie są oni jeszcze gotowi pokryć kosztów dłuższej wizyty. Jak informuje CNN, turyści udali się do spokojniejszych części kraju, a w Hatcie, niedaleko granicy z Omanem, co najmniej jeden hotel przekształcił salę konferencyjną w prowizoryczne schronienie dla turystów, którzy nie mogli wrócić do domu po wymeldowaniu się.
Dubaj szczycił się bezpieczeństwem i stabilnością, więc nie ma publicznych schronów przeciwbombowych i wielu mieszkańców chroniło się w podziemnych parkingach.
Zjednoczone Emiraty Arabskie zobowiązały się do pokrycia wszystkich kosztów pasażerów dotkniętych zamknięciem przestrzeni powietrznej. Zapewniono im zakwaterowanie, posiłki i napoje.
- Uprzejmie prosimy o przedłużenie ich pobytu do czasu, gdy będą mogli wyjechać. Koszt przedłużonego pobytu zostanie pokryty przez Departament Kultury i Turystyki Abu Zabi - napisano w piśmie skierowanym do hoteli.
Infolinia dla Polaków uwięzionych na Bliskim Wschodzie
W sobotę o godzinie 17 uruchomiono specjalną infolinię dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Działa ona pod numerem +48 22 523 88 80.