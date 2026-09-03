W skrócie Około 240 tysięcy europejskich kierowców Ubera pozwało firmę przed sądem w Amsterdamie, zarzucając algorytmowi Dynamic Pay nielegalne obniżanie zarobków i profilowanie pracowników.

Kierowcy zarzucają platformie stosowanie systemu czarnej skrzynki, który analizuje ich zachowania i ustala indywidualne, często niższe stawki za realizowane przejazdy.

Polscy kierowcy mogą dołączyć do procesu zbiorowego za pośrednictwem Stowarzyszenia Kierowców Aplikacji, zyskując ochronę funduszu prawnego w razie ewentualnej przegranej.

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Kierowcy pozwali zbiorowo Ubera w Amsterdamie

Przed Sądem Rejonowym w Amsterdamie rusza przełomowy pozew zbiorowy przeciwko Uberowi, do którego dołączyło około 240 tys. kierowców z całej Europy. Skarga dotyczy mechanizmu "Dynamic Pay". Jest to algorytm, który zdaniem pracowników bezprawnie przetwarza ich dane i drastycznie obniża zarobki. Analiza przeprowadzona w 2025 r. przez naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie wykazała, że wprowadzenie "dynamicznych płatności" doprowadziło do znacznego spadku dochodów kierowców. Przedstawiciele Ubera skrytykowali te wnioski, twierdząc, że badanie oparto na niepełnych i wybiórczych danych.

W przygotowaniu materiału dowodowego znaczący udział mieli polscy kierowcy, od których dane zbierano od dłuższego czasu. Zarzucają oni firmie stosowanie mechanizmu "czarnej skrzynki", który analizuje ich indywidualne zachowania i próbuje ustalić minimalną stawkę, jaką są w stanie zaakceptować. System wykorzystuje sytuację pracowników, proponując niższe wynagrodzenia za kursy powrotne albo oferując różne stawki różnym kierowcom za tę samą trasę. Powodowie domagają się wycofania algorytmu i wypłaty rekompensat za naruszenie unijnych przepisów RODO.

Firma kategorycznie odrzuca te oskarżenia i twierdzi, że nie personalizuje stawek na podstawie historii danego pracownika. Uber przekonuje, że ostateczna wycena zależy wyłącznie od parametrów przejazdu, natężenia ruchu i relacji podaży do popytu. Przedstawiciele platformy wskazują też, że dynamiczny system pozwala podnosić stawki na mniej atrakcyjnych trasach.

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Polscy kierowcy czują się oszukani przez Ubera

Początkowo spadek dochodów był przez polskich pracowników błędnie przypisywany czynnikom zewnętrznym, takim jak pogoda czy sezonowe wahania popytu. Kierowcy trwali w nadziei na poprawę sytuacji, podczas gdy gorsze zarobki wynikały bezpośrednio z konstrukcji algorytmu. Mechanizm opierał się na założeniu, że jeśli kierowca raz zaakceptuje niższą stawkę, w przyszłości również pojedzie za mniejsze pieniądze.

Organizacje reprezentujące pracowników otwarcie sprzeciwiają się tym praktykom. "Uber zabiera Ci więcej pieniędzy, niż powinien - a my zamierzamy coś z tym zrobić" - ogłosiło Stowarzyszenie Kierowców Aplikacji (SKA). Działacze zwracają uwagę, że po odejściu od stałego modelu wyceny w 2020 r. stawki kierowców spadły, a prowizje platformy znacząco wzrosły.

Eksperci wyliczyli, że w samej Wielkiej Brytanii spadek zarobków wyniósł średnio ponad 5 tys. funtów (ok. 5820 euro) rocznie na osobę. Podczas gdy pracownicy ponosili rosnące ryzyko operacyjne, wartość spółki na giełdzie uległa podwojeniu. To kolejne potwierdzenie, że gdy korporacje osiągają rekordowe zyski, niekoniecznie przekłada się to na wzrost wynagrodzeń szeregowych pracowników - zdarza się, że jest zupełnie odwrotnie, a nieraz dochodzi nawet do zwolnień. Cała ta sytuacja skłoniła polskie środowisko do podjęcia aktywnych działań prawnych na poziomie europejskim.

Polacy mogą dołączać do pozwu zbiorowego w Holandii

Stowarzyszenie Kierowców Aplikacji dąży do włączenia jak największej liczby osób z Polski do pozwu zbiorowego w Holandii. Wkrótce zostaną ponownie udostępnione formularze zgłoszeniowe, dostosowane specjalnie pod kątem polskich kierowców. Do pozwu może przystąpić każdy, kto realizował przejazdy dla Ubera po listopadzie 2020 r.

Przedstawiciele organizacji zrzeszającej kierowców Ubera, Bolta, Bliq i Freenow podkreślają, że udział w spornym postępowaniu jest w pełni bezpieczny. Próby represji lub dezaktywacji konta przez platformę stanowiłyby złamanie prawa pracy oraz przepisów chroniących związki zawodowe. Na potrzeby procesu sądowego wykorzystywane będą wyłącznie zanonimizowane dane zbiorcze.

"Jeśli będziemy walczyć, możemy nie wygrać. Jeśli nie będziemy walczyć, na pewno nie wygramy" - skomentował jeden z liderów związku zawodowego, cytowany przez SKA. Całość kosztów procesu bierze na siebie wyspecjalizowany fundusz Innsworth Capital, który otrzyma wynagrodzenie stanowiące maksymalnie 25 proc. (lub 22,5 proc. dla członków związków zawodowych) zasądzonej kwoty wyłącznie w przypadku wygranej. W sytuacji przegranej kierowcy nie ponoszą żadnych opłat.

Powodowie domagają się sprawiedliwych zasad wynagradzania

Głównym celem skargi jest odzyskanie kontroli nad warunkami wykonywania pracy i ukrócenie samowoli algorytmów. Kierowcy walczą o pełną przejrzystość w zakresie tego, jak ich dane osobowe wpływają na ustalanie stawek. Wyrok w Amsterdamie ma wyznaczyć granice stosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu ludźmi. SKA wśród głównych postulatów wymienia, że domaga się "przejrzystości oraz ochrony przed decyzjami podejmowanymi przez algorytmy".

Proces ma również wymiar finansowy i zmierza do wypłaty wyrównania za utracone dochody. Stowarzyszenie postuluje "odszkodowania za to, co zostało odebrane kierowcom".

Trzecim filarem roszczeń pozostaje "całkowite zakończenie stosowania systemu dynamicznego ustalania wynagrodzeń". Ewentualna wygrana przed holenderskim sądem może być ważnym precedensem, który zmusi platformę do powrotu do bardziej przewidywalnych i sprawiedliwych zasad wynagradzania w całej Europie.



