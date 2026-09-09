Szybki internet w Pendolino. PKP Intercity rozpoczyna testy satelitarnej łączności

- Już niedługo w wybranych pociągach PKP Intercity rozpoczną się testy internetu udostępnianego przez łączność satelitarną z udziałem pasażerów - poinformował we wtorek na Forum Ekonomicznym w Karpaczu szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak.

W październiku na niektórych odcinkach tam, gdzie jeździ Pendolino, pasażerowie będą mogli mieć najwyższą jakość internetu. Klimczak zadeklarował, że chce, aby najlepsze pociągi otrzymały to rozwiązanie na stałe.

Członkini zarządu PKP Intercity Joanna Siecińska podała więcej szczegółów.

- W 2025 roku były dwa rodzaje testów. W lutym był test na odbiornikach Starlinka, takich odbiornikach konsumenckich. W sierpniu 2025 roku był test również na odbiornikach Starlinka, tylko były to odbiorniki dedykowane do transportu kolejowego - poinformowała.

Po tych testach, jak informuje Rynek Kolejowy, miały miejsce próby odbiorników Kymeta firmy Eutelsat i to właśnie to rozwiązanie będzie kontynuowane w nadchodzących miesiącach.

Dawid Długosz pisał w lutym w GeekWeek.pl o wstępnych planach przygotowania udostępnienia pasażerom internetu w wagonach PKP.

- Dotychczasowe testy, przeprowadzone w pociągach bez pasażerów, potwierdziły możliwość wykorzystania tych technologii do poprawy dostępu do internetu na pokładzie - informowało biuro prasowe przewoźnika pod koniec sierpnia.

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Teraz minister infrastruktury ma nadzieję, że testy, które obecnie się odbywają, przebiegną pomyślnie i będziemy jako jedyni w Europie, a nawet na świecie, implementowali to rozwiązanie systemowo.

Na początku przewoźnik zamontuje system w jednym składzie Pendolino ED250, a następnie zbierze informacje o jakości połączenia w ankietach wypełnionych przed podróżujących.