W skrócie Rozpoczęła się budowa Przylądka Pomerania w Świnoujściu, czyli głębokowodnego terminalu kontenerowego, który będzie obsługiwał największe jednostki wpływające na Bałtyk.

Inwestycja powstanie na 186 hektarach terenu odzyskanego z morza i obejmie nabrzeże o długości 1,3 kilometra, a docelowa zdolność przeładunkowa ma wynieść do 2 mln TEU rocznie.

Projekt zakłada także budowę niezbędnej infrastruktury lądowej, w tym dróg, bocznic kolejowych oraz systemów zasilania statków energią z lądu, z finałem prac zaplanowanym na 2030 rok.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

W Świnoujściu przekazano plac budowy i ruszyły prace przy tymczasowej drodze technicznej. To początek kolejnego etapu budowy Przylądka Pomerania. To nowy port zewnętrzny wraz z głębokowodnym terminalem kontenerowym, który w przyszłości ma obsługiwać największe statki wpływające na Morze Bałtyckie. Rozpoczęcie robót oznacza przejście projektu z etapu przygotowań do właściwej realizacji.

Rozwiń

Pierwsze prace już trwają

Na początek powstanie ponad 2,5-kilometrowa droga techniczna z niezbędną infrastrukturą, w tym siecią elektroenergetyczną i kanalizacją deszczową. Będzie wykorzystywana przez sprzęt budowlany oraz ekipy realizujące kolejne etapy inwestycji na lądzie i na morzu. Zakończenie tych prac zaplanowano za około 10 miesięcy.

Równolegle prowadzone są działania na Bałtyku. Trwa oczyszczanie dna morskiego pod przyszły falochron, który będzie jednym z najważniejszych elementów nowego portu. W kolejnych etapach rozpoczną się prace związane z budową infrastruktury morskiej oraz tworzeniem nowego lądu.

Jak będzie wyglądał nowy port?

Przylądek Pomerania powstanie na przekształconym w ląd fragmencie Zatoki Pomorskiej, na wschód od terminalu LNG w Świnoujściu. W ramach inwestycji z morza zostanie odzyskanych około 186 hektarów nowego terenu. Znajdzie się tam głębokowodny terminal kontenerowy z nabrzeżem o długości 1,3 kilometra oraz blisko 3 kilometry nowych nabrzeży.

Port będzie dysponował basenem o głębokości 17 metrów i odpowiednio pogłębionym torem wodnym, dzięki czemu będzie mógł przyjmować największe kontenerowce kursujące po Bałtyku. Terminal ma osiągnąć zdolność przeładunkową do 2 mln TEU rocznie. TEU (ang. twenty-foot equivalent unit) to standardowa jednostka odpowiadająca jednemu kontenerowi o długości 20 stóp (6,1 m), wykorzystywana do określania możliwości przeładunkowych portów.

Nie tylko nabrzeża, ale też drogi i kolej

Projekt obejmuje również rozbudowę infrastruktury lądowej. Powstaną nowe drogi, połączenia kolejowe, bocznica kolejowa oraz sieci techniczne niezbędne do funkcjonowania terminalu. Zaplanowano także budowę obiektów dla służb granicznych, celnych i sanitarnych. Terminal ma wykorzystywać rozwiązania ograniczające emisję spalin i hałasu, między innymi system zasilania statków energią z lądu podczas postoju.

Fregaty Miecznik dla polskiej Marynarki Wojennej. Co o nich wiesz? Rozpocznij quiz

Co to jest Przylądek Pomerania?

Przylądek Pomerania to nazwa nowego kompleksu portowego, który ma pełnić funkcję nowoczesnego centrum przeładunkowego dla Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki możliwości obsługi największych statków kontenerowych port ma stać się ważnym elementem międzynarodowych szlaków transportowych na Bałtyku. Inwestycja ma również poprawić połączenia morskie z zapleczem kolejowym i drogowym, ułatwiając transport towarów do Polski oraz sąsiednich państw. Zakończenie budowy planowane jest około 2030 roku.



