Pamiętacie stare wagony PKP z czasów późnego PRL-u? Te z prostymi, nierozkładanymi ławkami, kraciastym obiciem w odcieniach brązu i pomarańczu oraz charakterystycznymi zasłonkami w tym samym kolorystycznym rytmie. Wnętrza były do bólu proste, wręcz ascetyczne. Ich jedynym zadaniem było dowieźć pasażera z punktu A do punktu B. Nad głową wisiały dwie metalowe półki na bagaż, jedna szersza, druga węższa, a całość podporządkowana była funkcji, nie wygodzie. Dziś ten świat wraca, ale w zupełnie nowym kontekście.

Retro na torach, czyli sentyment w nowej roli

W Zakładach Remtrak w Libiszowie koło Opoczna trwają prace nad odrestaurowanym wagonem retro, którego wnętrze nawiązuje do klasycznych konstrukcji z drugiej połowy XX wieku, wizualnie bardzo bliskich popularnym wagonem typu 111A. O szczegółach projektu opowiada Dariusz Klimczak:

- Pamiętacie z przeszłości taki wystrój wagonów? Jesteśmy w Libiszowie koło Opoczna w Zakładach Remtrak i jesteśmy w wagonie retro, którego premiera będzie w kwietniu przyszłego roku i będzie jeździł po całym kraju. Dzisiaj oczywiście kolej jest jeszcze bardziej wygodna, jeszcze bardziej nowoczesne, ale z sentymentem wracamy do dawnych czasów, kiedy wagony właśnie wyglądały tak - mówi Minister infrastruktury.

Stulecie PKP

Rok 2026 będzie dla PKP szczególny. To setna rocznica powstania przedsiębiorstwa. Retro wagon ma być jednym z elementów jubileuszowych obchodów, ale też przypomnieniem o technicznej i kulturowej historii kolei.

- Rok 2026 to jest rok stulecia PKP, wielki rok polskiej kolei, gdzie będziemy jeździć zarówno nowoczesnymi pociągami do nowych miejscowości, wysiadać na nowych przystankach, ale także będziemy mogli przejechać się takimi pięknymi, odrestaurowanymi wagonami retro, jakie są tutaj w Libiszowie w Zakładach Remtrak koło Opoczna - podkreśla Klimczak szerszy kontekst tych działań.

Odrestaurowany wagon nie jest muzealnym eksponatem zamkniętym w hali

Ma normalnie kursować po kraju, pozwalając doświadczyć dawnej estetyki w realnym ruchu kolejowym. To ważne, bo wagony takie jak 111A przez dekady stanowiły kręgosłup polskich pociągów dalekobieżnych.

Ich prosta, stalowa konstrukcja, charakterystyczne przedziały i materiały wykończeniowe były świadectwem epoki niedoboru, ale też solidności. Dziś, w epoce klimatyzacji, Wi-Fi i stref ciszy, retro wagon będzie niezwykłą podróżą do przeszłości, którą wielu pasażerów odbędzie z łezką w oku.

