W skrócie Prywatny odrzutowiec Learjet 60 rozbił się na Florydzie, tracąc około 27 tysięcy stóp wysokości w zaledwie minutę po zgłoszeniu przez załogę problemów z oblodzeniem.

Według ekspertów NTSB już niewielka warstwa lodu na skrzydłach może zwiększyć prędkość przeciągnięcia o kilkadziesiąt węzłów i doprowadzić do utraty kontroli nad maszyną.

W rejonie lotu występowały burze i silne turbulencje, które w połączeniu z oblodzeniem znacząco utrudniły pilotom utrzymanie właściwego toru lotu maszyny przed katastrofą.

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Learjet 60, który leciał na Bahamy, w ciągu zaledwie minuty stracił około 27 tys. stóp wysokości. Nagranie z kokpitu pokazuje, jak dramatyczna była ostatnia faza lotu. Co takiego stało się w powietrzu, że w ciągu kilku chwil zamieniło standardowy lot w jedną z największych tragedii ostatnich lat?

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Learjet 60. Prywatny odrzutowiec, który nie wybacza błędów?

Zanim spróbujemy zrozumieć katastrofę, zobaczmy, z jakim typem maszyny mamy do czynienia. Learjet to marka mocno związana z lotnictwem biznesowym. Jej historia sięga lat 60. XX wieku, kiedy samolot Lear 23 zdobył popularność wśród zamożnych klientów i znanych osobistości. Z czasem powstały kolejne modele, produkcją Learjetów zajmował się kanadyjski Bombardier. Co prawda wytwarzanie nowych maszyn zakończono w 2021 roku, ale producent nadal zapewnia wsparcie dla użytkowanych samolotów.

Learjet 60 to odrzutowiec wykorzystywany przede wszystkim w lotach prywatnych i czarterowych. Nie jest więc odpowiednikiem dużego samolotu pasażerskiego, którym podróżują setki osób. W tym przypadku maszyna leciała z lotniska Austin-Bergstrom w kierunku Bahamów. Była zarejestrowana na spółkę z Delaware i oferowana do wynajęcia.

Do katastrofy doszło w hrabstwie Palm Beach na Florydzie. Na pokładzie znajdowało się dziewięć osób. Samolot uderzył w ziemię, a następnie stanął w płomieniach.

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Tuż przed wypadkiem pilot zgłaszał oblodzenie, opady i umiarkowane turbulencje. Później załoga ogłosiła sytuację awaryjną.

- Zniżamy 22 000 stóp i... przechylamy się o 60 stopni... - możemy słyszeć z kokpitu.

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Według danych śledzących lot samolot stracił około 27 tys. stóp wysokości w ciągu minuty. To tempo, które wskazuje na bardzo poważny problem z kontrolowaniem maszyny.

Lód na skrzydłach i burza to niebezpieczne połączenie

Oblodzenie samolotu to dużo poważniejszy problem niż dodatkowa warstwa lodu na powierzchni skrzydeł. Dlaczego? Ponieważ zmienia sposób, w jaki powietrze opływa skrzydło, a tym samym wpływa na siłę nośną, czyli siłę utrzymującą maszynę w powietrzu. Samolot może zacząć zachowywać się inaczej, niż spodziewa się pilot. Zmienia się też prędkość, przy której skrzydła przestają zapewniać wystarczającą siłę nośną.

Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) ostrzega, że już około 6 mm lodu na przedniej krawędzi skrzydła może zwiększyć prędkość przeciągnięcia o 25-40 węzłów. Przeciągnięcie nie oznacza zatrzymania silnika. To sytuacja, w której skrzydło traci zdolność do wytwarzania wystarczającej siły nośnej. Może wtedy dojść do nagłej utraty kontroli nad samolotem.

Problem dotyczy również innych elementów. Lód może gromadzić się na czujnikach mierzących między innymi prędkość i wysokość lotu. Jeżeli wskazania przyrządów przestają być wiarygodne, pilot musi podejmować decyzje w znacznie trudniejszych warunkach.

Do tego dochodzi pogoda. W czasie lotu Learjeta w okolicy występowały rozproszone burze. Samolot przeleciał przez silniejszą komórkę burzową kilka minut przed rozpoczęciem gwałtownego opadania. Nie wiadomo jednak, czy burza bezpośrednio przyczyniła się do wypadku. Turbulencje mogą powodować nagłe zmiany położenia maszyny i utrudniać pilotowanie, a silne prądy powietrzne w chmurach burzowych stanowią dodatkowe zagrożenie.

Warto zauważyć, że lód i turbulencje mogą niekorzystnie działać razem. Jeżeli samolot ma już pogorszone właściwości aerodynamiczne, gwałtowne zmiany warunków mogą jeszcze bardziej utrudnić utrzymanie prawidłowego toru lotu.

Czy katastrofy dotyczą tylko dużych samolotów pasażerskich?

W ostatnich 20 latach w katastrofach uczestniczyły zarówno duże samoloty pasażerskie, jak i znacznie mniejsze maszyny. Wystarczy przypomnieć katastrofę Boeinga 737 w Indonezji w 2007 roku, wypadek Airbusa A320 w Brazylii w tym samym roku czy katastrofę transportowego Iła-76 w Somalii. W zestawieniach pojawiają się też niewielkie samoloty regionalne, przewożące po kilkanaście lub kilkadziesiąt osób.

Learjet 60 należy do kategorii niewielkich maszyn biznesowych, które latają poza regularną siatką połączeń pasażerskich.

Źródła: CNN, ntsb.gov, Wikipedia



