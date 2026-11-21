W skrócie W Nowym Sączu rozpoczęły się prace związane z budową trzeciego mostu na Dunajcu.

Inwestycja obejmuje budowę 526-metrowej przeprawy, ponad 3 km nowej drogi klasy G, dwóch mniejszych mostów, wiaduktu kolejowego oraz pięciu rond.

Projekt o wartości ponad 240 mln złotych realizuje konsorcjum firm INTOP S.A. oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., a zakończenie prac planowane jest na sierpień 2029 r.

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Inwestycja w Nowym Sączu. Ruszyła budowa

W Nowym Sączu (woj. małopolskie) rozpoczęły się prace mające na celu połączenie drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969, co ma przyczynić się do rozładowania ruchu w regionie.

W ramach strategicznego przedsięwzięcia zrealizowana zostanie budowa liczącej 526 m długości przeprawy przez Dunajec - chodzi o tzw. trzeci most na Dunajcu.

W sobotę 21 listopada kierowców czekały pierwsze utrudnienia związane z nową inwestycją - zaplanowano bowiem wycinke drzew i krzewów. Ruch odbywał się wahadłowo.

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Trzeci most na Dunajcu. 526 m długości

Powstanie trzeciego mostu na Dunajcu od dawna uznawane jest za niezbędne dla tego obszaru. Tamtejsza sieć drogowa od lat zmaga się z narastającym ruchem pojazdów, przez co Most Heleński notorycznie znajduje się wśród najbardziej obleganych miejsc w okolicy.

Przeprawa będzie mieć 526 m długości, a rozpiętość najdłuższego przęsła wyniesie 162 m. Do tego powstaną ponad 3 km drogi wojewódzkiej w nowym śladzie (klasy G), dwa mniejsze mosty (na potoku Majdan i Dąbrówka), jak również wiadukt kolejowy.

Projekt obejmuje także utworzenie pięciu rond, budowę chodników dla pieszych oraz ścieżek dla rowerów. Uwzględniono ponadto system odwodnienia i zbiorników retencyjnych, jak i przebudowę lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury.

- Dzisiaj w Nowym Sączu, na terenie gminy Chełmiec pokazujemy jedną rzecz - Małopolska buduje mosty, aby łączyć. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dotrzymujemy słowa - mówił Łukasz Smółka, marszałek Województwa Małopolskiego podczas symbolicznego wbicia łopat pod inwestycję, informuje portal Sądeczanin.

Kluczowy projekt drogowo-mostowy w woj. małopolskim

Budowa trzeciego mostu na Dunajcu stanowi obecnie jeden z kluczowych projektów w dziedzinie infrastruktury drogowej w województwie małopolskim. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ponad 240 mln złotych.

- To ważny dzień dla mieszkańców powiatu sądeckiego, ale też dla całej Małopolski (...). Wszystko po to, aby komunikacja w tej części naszego województwa była jeszcze bardziej sprawna, tym bardziej że o potrzebie tej inwestycji mieszkańcy i samorządowcy sygnalizowali od wielu lat - mówił marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka przy okazji uroczystego rozpoczęcia budowy.

Za wykonanie projektu odpowiadać będzie konsorcjum, w skład którego wchodzą INTOP S.A. (pełniący rolę lidera) oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy. Harmonogram robót przewidziano do sierpnia 2029 r.

W toku prac spodziewane są dalsze czasowe utrudnienia, o których na bieżąco informuje Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.