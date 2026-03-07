Atrakcje woj. świętokrzyskiego. Kolej wąskotorowa może zyskać nowe życie

Województwo świętokrzyskie może pochwalić się wieloma historycznymi perełkami, które od lat przyciągają turystów z całej Polski. Na mapie regionu znajdziemy m.in. majestatyczne ruiny Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, średniowieczne zabudowania Opactwa Cystersów w Wąchocku czy przemysłowe dziedzictwo Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Wśród tych wyjątkowych miejsc znajduje się także Starachowicka Kolej Wąskotorowa - historyczna trasa łącząca świętokrzyskie Starachowice i Iłżę w woj. mazowieckim.

Niebawem może ona przejść gruntowną rewitalizację i wrócić na tory w odświeżonej odsłonie. Szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników kolei oraz nowa turystyczna perła regionu. Podpisano już umowę na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co otwiera drogę do rozpoczęcia prac, by dać tej historycznej linii nowe życie.

Starachowicka Kolej Wąskotorowa. Modernizacja historycznej linii

Kolej wąskotorowa w Starachowicach powstała na potrzeby transportu surowców (głównie drewna i rud żelaza) dla miejscowych zakładów. Z czasem trasę rozbudowano, wykorzystując istniejące torowiska, zmieniano też jej funkcje. Ostatecznie w 1995 r. linię wpisano na listę zabytków woj. świętokrzyskiego i mazowieckiego. Dzięki staraniom pasjonatów kolej została odratowana i częściowo przywrócona do działania w formie sezonowej atrakcji turystycznej, wyróżniając się klimatyczną, historyczną infrastrukturą, wąskim rozstawem torów (750 mm) i ciekawą trasą.

Starachowicka Kolej Wąskotorowa od lat wzbudza zainteresowanie i jak podkreśla prezydent Starachowic Marek Materek teraz nadszedł czas, by tchnąć w nią nowe życie. "Wspólnie postaramy się zrealizować projekt, który może być perłą lokalnej turystyki i naszego regionu. Kolejnym etapem będzie poszukiwanie dotacji zewnętrznych", zaznacza Materek przytaczany przez Portal Samorządowy. Celem inwestycji w rewitalizację kolei jest ochrona unikalnego dziedzictwa technicznego, modernizacja infrastruktury oraz podniesienie atrakcyjności regionu, co wpłynie na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy tej okolicy.

Prace mają objąć sześć odcinków linii kolei wąskotorowej

Wyłoniono już wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej, informuje starachowicki.eu - jest to firma MANO Inżynieria lądowa, usługi projektowe Mateusz Nowak-Gąsowski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prace mają objąć sześć odcinków linii kolei wąskotorowej - od modernizacji torowiska w Starachowicach (m.in. od stacji Starachowice Wschodnie Wąskotorowe do tzw. trójkąta oraz w rejonie ul. Wyszyńskiego i Iłżeckiej), przez przebudowę przejazdu przy ul. Górzystej, po odcinek z przystanku w Lipiu do ul. Starachowickiej. Zaplanowano także prace na stacji w Iłży - torze głównym i manewrowych - oraz fragment od przystanku w Marculach do mijanki w gminie Iłża. Wartość tego projektu wynosi 307 tys. zł brutto.

- To znaczący krok w kierunku przywrócenia ruchu kolejowego na całej trasie Starachowice-Iłża, a docelowo stworzenie z naszej linii ponadregionalnego produktu turystycznego, "spinającego" obecnie istniejące i planowane atrakcje turystyczne - podano na profilu Starachowickiej Kolei Wąskotorowej na Facebooku.

