W Gdańsku doszło do nietypowego i rzadkiego zdarzenia. Historyczny statek pasażerski Nordstjernen, zaliczany do grona najstarszych czynnych wycieczkowców na świecie, uderzył w nabrzeże Stoczni Cesarskiej. Sytuacja wyglądała groźnie, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.

Kolizja podczas manewrów na Martwej Wiśle

Do zdarzenia doszło w piątek, 19 czerwca. Nordstjernen odbił od nabrzeża Ramco Marine i płynął w kierunku wschodnim. Po minięciu mostu pontonowego jednostka wykonywała manewry w rejonie Stoczni Cesarskiej. W pewnym momencie lewa część rufy uderzyła w nabrzeże znajdujące się w pobliżu charakterystycznych Rzeźb Wychodzących z Morza.

Miejsce jest popularne wśród spacerowiczów i turystów, dlatego całe zdarzenie obserwowało wiele osób. Na szczęście nikt z osób znajdujących się w pobliżu nie odniósł obrażeń, choć na dostępnych w sieci nagraniach widać było ludzi uciekających przed statkiem. Również wśród pasażerów i załogi nie było poszkodowanych.

Uszkodzony kadłub. Pomagały holowniki

Według informacji opublikowanych przez branżowy portal GospodarkaMorska.pl statek miał problem z oddaleniem się od nabrzeża. Na pomoc skierowano holownik Tytan, a później także holownik Mars. Niecałą godzinę po kolizji jednostkę odholowano do Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Na pomoc skierowano holownik Tytan, a później także holownik Mars Oliwia Domanska East News

W wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia w lewej burcie, w części rufowej. Choć ślady widoczne są na długości kilku metrów, powstała dziura ma około 25 centymetrów. Wstępne oględziny wskazują natomiast, że infrastruktura nabrzeża nie doznała poważniejszych szkód. Konstrukcja zamortyzowała uderzenie, choć konieczne będą szczegółowe ekspertyzy zarówno samego brzegu, jak i kadłuba statku.

Ślady po uderzeniu w nabrzeże Oliwia Domanska East News

Nordstjernen to morski zabytek

Nordstjernen został zbudowany w 1956 roku w Hamburgu dla norweskiego armatora Hurtigruten. Mierząca niespełna 81 metrów długości jednostka przez dekady obsługiwała połączenia wzdłuż wybrzeża Norwegii. Dziś wykorzystywana jest głównie do rejsów turystycznych i ekspedycyjnych.

Statek ma również szczególny status. Od 2012 roku znajduje się pod ochroną norweskiego dziedzictwa kulturowego i uchodzi za jedną z najlepiej zachowanych historycznych jednostek pasażerskich w kraju. Zachował wiele elementów wystroju z lat 50. XX wieku, dzięki czemu przyciąga miłośników morskiej historii.

Przyczyny kolizji są obecnie wyjaśniane. Według ustaleń serwisu Gospodarka Morska do zdarzenia mogły przyczynić się problemy z silnikiem. Sprawę badają jednak odpowiednie służby, które mają ostatecznie ustalić przebieg i okoliczności incydentu

Źródła: trojmiasto.pl, gospodarkamorska.pl





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