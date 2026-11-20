Najważniejszą zmianą dla osób podróżujących z bagażem podręcznym będzie wymiana skanerów do kontroli bezpieczeństwa. Operacja rozpocznie się w lutym 2027 roku i potrwa do maja.
Nowoczesne urządzenia pozwolą na całkowite zniesienie obowiązującego dotychczas limitu 100 ml na płyny przewożone w kabinie samolotu, a także wyeliminują konieczność wyjmowania elektroniki podczas prześwietlania bagażu.
Szybsza ma być również sama odprawa graniczna. Do połowy grudnia tego roku w strefie przylotów zamontowanych zostanie sześć nowych bramek ABC do automatycznej kontroli paszportowej oraz dodatkowe stanowisko obsługiwane przez Straż Graniczną. Z kolei dla podróżnych latających poza strefę Schengen powstaje osobny terminal wspomagający o powierzchni około 2800 metrów kwadratowych, w którym znajdą się cztery bramki odlotowe.
Inwestycja za ponad miliard złotych
Prezentowana w terminalu makieta to zapowiedź docelowej rozbudowy Portu Lotniczego we Wrocławiu, za której projekt odpowiada konsorcjum firm AKE Projektanci i WLC Inżynierowie. Inwestycja zakłada przebudowę wnętrza obecnego budynku, rozbudowę skrzydeł wschodniego i zachodniego (wraz z pirsem) oraz budowę parkingu wielopoziomowego na około 1600 aut.
W ramach reorganizacji przestrzeni salonik Executive Lounge zostanie przeniesiony na poziom +2, co zwolni dodatkowe miejsce w zatłoczonej hali odlotów.
Przetarg na głównego wykonawcę rozbudowy ruszy na przełomie 2027 i 2028 roku.
- Prowadzenie tak szeroko zakrojonych prac przy pełnym ruchu pasażerskim to jedno z najtrudniejszych zadań w inżynierii lotniskowej. Kluczowe jest tu odpowiednie etapowanie robót oraz wprowadzanie rozwiązań tymczasowych, takich jak terminal wspomagający, które przejmą część ruchu i zapobiegną paraliżowi operacyjnemu w szczycie sezonu - tłumaczy Marek Kaczmarek, ekspert rynku lotniczego i infrastruktury transportowej.
Prace bez zamykania lotniska we Wrocławiu
Władze wrocławskiego portu podkreślają, że harmonogram jest układany tak, aby zminimalizować niedogodności dla podróżnych.
- Prowadzimy jednocześnie kilka dużych przedsięwzięć, z których każde wymaga odpowiedniego przygotowania i koordynacji. Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że wszystkie te prace realizujemy na funkcjonującym lotnisku, które każdego dnia obsługuje tysiące pasażerów - zaznacza Cezary Pacamaj, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.
Cały program inwestycyjny wrocławskiego lotniska pochłonie ponad miliard złotych. Część operacyjna jest już gotowa - wcześniej w tym roku, ponad dwa miesiące przed umownym terminem, oddano do użytku nowe drogi kołowania, płaszczyznę do odladzania samolotów oraz 14 nowych stanowisk postojowych dla maszyn.