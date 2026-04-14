Spis treści: Jak zmieni się terminal lotniska we Wrocławiu i kiedy ruszy rozbudowa? Lotnisko we Wrocławiu gotowe na większą liczbę pasażerów

Jak zmieni się terminal lotniska we Wrocławiu i kiedy ruszy rozbudowa?

Lotnisko we Wrocławiu im. Mikołaja Kopernika szykuje się do największej rozbudowy od czasu otwarcia obecnego terminala przed Euro 2012. Liczba pasażerów rośnie szybciej, niż zakładali projektanci obecnego terminala, a jego możliwości operacyjne zaczynają się wyczerpywać. Władze portu zapowiadają kompleksową rozbudowę strefy pasażerskiej oraz zaplecza technicznego, która w perspektywie najbliższej dekady ma całkowicie zmienić sposób funkcjonowania wrocławskiego lotniska - zarówno pod względem przepustowości, jak i komfortu odprawy.

Podpisanie umowy z konsorcjum AKE Studio oraz WLC Inżynierowie rozpoczyna etap projektowania przyszłej rozbudowy terminala.

Inwestycja za ponad miliard złotych obejmie m.in. przygotowanie pełnej dokumentacji oraz koncepcji architektoniczno‑funkcjonalnej. Plan zakłada ekspansję portu lotniczego we Wrocławiu zarówno w kierunku wschodnim, jak i zachodnim oraz budowę nowego pirsu odlotowego - wydłużonej części z dodatkowymi bramkami boardingowymi.

Po zakończeniu inwestycji powierzchnia terminalu może wzrosnąć nawet dwukrotnie, a roczna przepustowość osiągnie poziom około 10 milionów pasażerów. Aktuanie port obsługuje około 7,5 proc. krajowego ruchu lotniczego.

Rozbudowa nie ograniczy się do samego terminala. Projekt przewiduje również budowę wielopoziomowego parkingu na około 1600 pojazdów, rozbudowę systemu obsługi naziemnej oraz gruntowną przebudowę układu komunikacyjnego wokół terminala.

Harmonogram przewiduje 18 miesięcy na przygotowanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim nad realizacją. Oznacza to początek zasadniczych robót budowlanych jeszcze w drugiej połowie obecnej dekady, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania portu. Finalizacja całego programu planowana jest w perspektywie lat 2031-2032.

Lotnisko we Wrocławiu gotowe na większą liczbę pasażerów

Rozbudowa terminala we Wrocławiu to dopiero drugi etap całej inwestycji. Pierwszy rozpoczął się jesienią 2024 roku w strefie operacyjnej airside, czyli tej części lotniska, która odpowiada za ruch samolotów - ich parkowanie, kołowanie oraz przygotowanie do startu. Powstaje tam nowa infrastruktura umożliwiająca realizację większej liczby operacji lotniczych w krótszym czasie, w tym:

dodatkowa płyta postojowa dla 14 samolotów pasażerskich;

nowa płyta do odladzania;

niemal 2,6 kilometra nowych dróg kołowania.

Szczególne znaczenie ma droga szybkiego zjazdu z pasa startowego o długości około 625 metrów, która umożliwia szybkie opuszczenie pasa po lądowaniu. Dzięki temu kolejny samolot może rozpocząć podejście do lądowania niemal natychmiast po zwolnieniu pasa.

Skala projektu wykracza poza standardowe modernizacje regionalnych portów lotniczych. Na lotnisku we Wrocławiu do tej pory wykonano około 90 000 metrów kwadratowych nawierzchni betonowych - to powierzchnia odpowiadająca blisko 13 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim. Pod płytą lotniska ułożono ponad 200 kilometrów instalacji technicznych, obejmujących systemy energetyczne, kanalizacyjne, teletechniczne oraz oświetlenie nawigacyjne, zgodne z wytycznymi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Sieć dróg kołowania wydłuży się o około 88 proc., a powierzchnia płyt postojowych i stanowisk do odladzania wzrośnie niemal dwukrotnie, co pozwoli na jednoczesną obsługę do 28 samolotów.

Koszt rozbudowy części operacyjnej lotniska wynosi około 377 milionów złotych netto, z czego blisko połowę - 175 milionów złotych - stanowi dofinansowanie unijne w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF2) na lata 2021-2027. Inwestycja wpisuje się w europejską strategię zwiększania mobilności transportowej oraz przygotowania infrastruktury cywilnej do ewentualnych operacji wojskowych. Nowe infrastruktura lotniska będzie mogła obsługiwać zarówno samoloty pasażerskie, jak i maszyny wykorzystywane przez siły zbrojne państw NATO.

Według danych Polskich Portów Lotniczych wrocławski port generuje około 4,4 miliarda złotych rocznej wartości dodanej dla gospodarki regionu. Rozbudowa airside stanowi więc fundament dla dalszych inwestycji terminalowych oraz realne wzmocnienie pozycji Dolnego Śląska na mapie europejskich połączeń lotniczych.

Pierwsze efekty pasażerowie odczują jeszcze przed zakończeniem całego programu inwestycyjnego - przed sezonem letnim 2026 podróżni zyskają dodatkową przestrzeń oczekiwania z ponad 300 nowymi miejscami siedzącymi na poziomie +0,5 pod halą odlotów oraz dostęp do automatycznych stanowisk nadawania bagażu. Nowe rozwiązania skrócą kolejki do odprawy i pozwolą szybciej przejść przez kontrolę bezpieczeństwa jeszcze przed startem wielkiej rozbudowy.

Naukowcy badają, jak mogły wyglądać pradawne psy i skąd pochodziły © 2026 Associated Press