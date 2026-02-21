Testują przyszłość transportu. Autonomiczne kapsuły Glydways

W południowej części Atlanty powstaje pilotażowy odcinek publicznej, w pełni zautomatyzowanej sieci transportowej, w której kursować będą autonomiczne pojazdy elektryczne poruszające się po dedykowanych torowiskach. System, opracowany przez kalifornijską firmę Glydways, ma połączyć wydajność lekkiej kolei z kosztami komunikacji autobusowej, przy minimalnym czasie i nakładach budowlanych.

Nowoczesna linia transportu publicznego złożona z wielu autonomicznych wagoników poruszających się po wyznaczonej trasie przez park, otoczona gęstą zielenią, z widocznymi alejkami spacerowymi oraz ludźmi korzystającymi z przestrzeni rekreacyjnej.
Niedawno ruszyła budowa pilotażowego odcinka publicznej autonomicznej sieci transportowej w Atlancie. Początkowa pętla o długości 0,8 km połączy ATL SkyTrain przy Georgia International Convention Center z Gateway Center Arena. To światowy debiut systemu Automated Transit Network Glydways, który w grudniu 2026 roku zaoferuje bezpłatne przejazdy testowe dla mieszkańców i odwiedzających miasto.

Mark Seeger, współzałożyciel i CEO firmy, podkreśla, że autonomiczne pojazdy poruszające się po zwykłych ulicach nie rozwiązują problemu korków, a wręcz mogą go pogłębiać. Dlatego Glydways stawia na własne torowiska, które umożliwiają przewóz pasażerów w sposób niezależny od ruchu drogowego i innych pojazdów.

Szybko, elektrycznie i bez kierowcy

Małe elektryczne kapsuły Glydways kursują po dedykowanych torach o szerokości zaledwie 2 metrów, czyli mniej więcej tyle, ile zajmuje ścieżka rowerowa. System operuje w trybie 24/7 na żądanie, kierowany przez oprogramowanie AI. Użytkownicy zamawiają pojazd poprzez aplikację mobilną, a system wysyła kapsułę bezpośrednio z punktu A do punktu B, bez pośrednich przystanków.

Według firmy, taki układ może przewozić do 10 000 pasażerów na godzinę, dorównując przepustowością lekkiej kolei, ale przy znacznie niższych kosztach infrastruktury i krótszych czasach wdrożenia. Brak kierowców, napęd elektryczny i kontrolowane torowiska mają dodatkowo obniżać koszty operacyjne, a planowany model biznesowy zakłada możliwość utrzymania cen na poziomie tradycyjnego biletu autobusowego.

    Atlanta jako poligon doświadczalny

    Pilotażowa trasa w Atlancie będzie służyć jako laboratorium do oceny działania systemu. Połączenie centrum konferencyjnego, hali widowiskowej i SkyTrain to środowisko o przewidywalnym natężeniu ruchu, idealne do testowania technologii przed ewentualną rozbudową. Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority przeprowadzi studium wykonalności, które zadecyduje, czy system zostanie rozszerzony na szerszy obszar metropolii, w tym na połączenia lotniskowe czy przedmieścia.

    To, co zaczyna się w południowej Atlancie, jest projektowane z myślą o całym świecie. Pilotaż pokazuje, że nowa forma transportu publicznego może zwiększać dostępność, poprawiać niezawodność i przewozić więcej osób, nie rozbudowując dróg ani nie bazując na tradycyjnych systemach
    podkreśla Chris Riley, dyrektor ds. komunikacji Glydways.

    Same autonomiczne pojazdy na dedykowanych torowiskach to stosunkowo prosta inżynieria. Największym wyzwaniem jest weryfikacja opłacalności projektu w skali miejskiej. Czy możliwe jest osiągnięcie przepustowości kolei przy kosztach porównywalnych z autobusem? Pilotaż w Atlancie ma odpowiedzieć na to pytanie i pokazać, czy wizja Glydways sprawdzi się w praktyce, czy też pozostanie jedynie ciekawostką.

