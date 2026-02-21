Niedawno ruszyła budowa pilotażowego odcinka publicznej autonomicznej sieci transportowej w Atlancie. Początkowa pętla o długości 0,8 km połączy ATL SkyTrain przy Georgia International Convention Center z Gateway Center Arena. To światowy debiut systemu Automated Transit Network Glydways, który w grudniu 2026 roku zaoferuje bezpłatne przejazdy testowe dla mieszkańców i odwiedzających miasto.

Mark Seeger, współzałożyciel i CEO firmy, podkreśla, że autonomiczne pojazdy poruszające się po zwykłych ulicach nie rozwiązują problemu korków, a wręcz mogą go pogłębiać. Dlatego Glydways stawia na własne torowiska, które umożliwiają przewóz pasażerów w sposób niezależny od ruchu drogowego i innych pojazdów.

Szybko, elektrycznie i bez kierowcy

Małe elektryczne kapsuły Glydways kursują po dedykowanych torach o szerokości zaledwie 2 metrów, czyli mniej więcej tyle, ile zajmuje ścieżka rowerowa. System operuje w trybie 24/7 na żądanie, kierowany przez oprogramowanie AI. Użytkownicy zamawiają pojazd poprzez aplikację mobilną, a system wysyła kapsułę bezpośrednio z punktu A do punktu B, bez pośrednich przystanków.

Według firmy, taki układ może przewozić do 10 000 pasażerów na godzinę, dorównując przepustowością lekkiej kolei, ale przy znacznie niższych kosztach infrastruktury i krótszych czasach wdrożenia. Brak kierowców, napęd elektryczny i kontrolowane torowiska mają dodatkowo obniżać koszty operacyjne, a planowany model biznesowy zakłada możliwość utrzymania cen na poziomie tradycyjnego biletu autobusowego.

Atlanta jako poligon doświadczalny

Pilotażowa trasa w Atlancie będzie służyć jako laboratorium do oceny działania systemu. Połączenie centrum konferencyjnego, hali widowiskowej i SkyTrain to środowisko o przewidywalnym natężeniu ruchu, idealne do testowania technologii przed ewentualną rozbudową. Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority przeprowadzi studium wykonalności, które zadecyduje, czy system zostanie rozszerzony na szerszy obszar metropolii, w tym na połączenia lotniskowe czy przedmieścia.

To, co zaczyna się w południowej Atlancie, jest projektowane z myślą o całym świecie. Pilotaż pokazuje, że nowa forma transportu publicznego może zwiększać dostępność, poprawiać niezawodność i przewozić więcej osób, nie rozbudowując dróg ani nie bazując na tradycyjnych systemach

Same autonomiczne pojazdy na dedykowanych torowiskach to stosunkowo prosta inżynieria. Największym wyzwaniem jest weryfikacja opłacalności projektu w skali miejskiej. Czy możliwe jest osiągnięcie przepustowości kolei przy kosztach porównywalnych z autobusem? Pilotaż w Atlancie ma odpowiedzieć na to pytanie i pokazać, czy wizja Glydways sprawdzi się w praktyce, czy też pozostanie jedynie ciekawostką.

