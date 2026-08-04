Nowa kolejka przebiegnie nad rzeką Amur (Heilong Jiang), która jest naturalną granicą między Chinami i Rosją. Trasa będzie liczyć około 970 metrów, a jej pokonanie zajmie jedynie 6-8 minut, bo maksymalna prędkość wagonów to 12 m/s, czyli około 43 km/h.

Pierwsza kolejka transgraniczna

System będzie wykorzystywał dwie kabiny, z których każda pomieści 110 pasażerów. Według projektantów przepustowość kolejki osiągnie nawet 2,6 mln podróży w jedną stronę rocznie, co pozwoli sprawnie obsługiwać ruch turystyczny i biznesowy.

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Budowa wkracza w ostatni etap

Prace nad inwestycją rozpoczęły się już w lipcu 2019 roku, a teraz chińskie władze poinformowały, że zakończono już budowę głównej konstrukcji. Do wykonania pozostały montaż urządzeń, integracja systemów oraz testy bezpieczeństwa przed oddaniem kolejki do użytku.

Warto dodać, że projekt jest częścią szerszego programu rozwoju infrastruktury łączącej oba kraje. Już w 2022 roku otwarto pierwszy drogowy most między Chinami i Rosją, a przez cały czas funkcjonują również przeprawy promowe.

Nowy impuls dla turystyki i handlu

Heihe i Błagowieszczeńsk od lat utrzymują bliskie relacje gospodarcze i kulturalne. Nowa kolejka ma jeszcze bardziej ułatwić przemieszczanie się mieszkańców oraz turystów, a także usprawnić kontakty biznesowe.

Rosnące zainteresowanie podróżami między państwami dodatkowo napędza obowiązujący ruch bezwizowy. Tylko w pierwszej połowie bieżącego roku przez przejście graniczne w Heihe przewinęło się ponad 568 tys. osób, co oznacza wzrost o przeszło 60 proc. rok do roku.

Po uruchomieniu kolejki oba miasta będą dysponowały unikalnym systemem transgranicznego transportu, obejmującym most drogowy, promy i kolejkę linową. To rozwiązanie może stać się inspiracją dla innych regionów świata, gdzie granice państw przebiegają wzdłuż rzek i innych naturalnych przeszkód.